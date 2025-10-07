Suscribirse

Corte Suprema de Estados Unidos examina la prohibición de “terapias de conversión” para menores de edad

De acuerdo con expertos de la ONU, las terapias de conversión se comparan con formas de tortura o tratos inhumanos para las personas.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 6:10 p. m.
La Corte Suprema de Estados Unidos busca tomar decisión sobre la prohibición de las "terapias de conversión"
La Corte Suprema de Estados Unidos busca tomar decisión sobre la prohibición de las "terapias de conversión" | Foto: AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, comenzó a abordar este martes el primer tema social delicado de su nuevo periodo: la prohibición de las “terapias de conversión”, cuyo objetivo es “animar” a los menores LGBT+ a cambiar su orientación sexual o identidad de género.

Contexto: La comunidad LGTBQ de Israel teme perder derechos con el auge de partidos homófobos

Históricamente y en la actualidad, las “terapias de conversión” pueden incluir consejería psicológica, tratamientos médicos o prácticas de base religiosa, a menudo con un enfoque en la culpa y el rechazo. En casos extremos, se ha comparado con formas de tortura o tratos inhumanos, según expertos de la ONU.

Se debatió la constitucionalidad de una ley aprobada por el estado de Colorado (oeste), que desde 2019 prohíbe las terapias de conversión para menores.

Marchas a favor de que se acabe la terapia de conversión
Marchas a favor de que se acabe la terapia de conversión | Foto: AFP

El caso fue presentado por Kaley Chiles, licenciada como consejera de salud mental, quien argumenta que la prohibición de mantener este tipo de conversaciones con menores constituye una violación de su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda.

“Colorado prohíbe a consejeros como Kaley Chiles ayudar a menores a conseguir objetivos que el estado condena en cuestiones de género y sexualidad”, declaró su abogado, James Campbell, al comienzo de los argumentos orales. “La Primera Enmienda no permite la censura en Colorado”.

La terapia de conversión está prohibida en más de 20 estados de Estados Unidos y gran parte de Europa, y tanto la Asociación Estadounidense de Psiquiatría como la Asociación Estadounidense de Psicología se oponen a su uso.

Miembros del grupo "Concerned Women for America" (Mujeres Preocupadas por América) oran frente a la Corte Suprema de Estados Unidos mientras la Corte escucha los argumentos orales en Chiles contra Salazar, un caso histórico sobre la "terapia de conversión", el 7 de octubre de 2025, en Washington, D.C.
Miembros del grupo "Concerned Women for America" (Mujeres Preocupadas por América) oran frente a la Corte Suprema de Estados Unidos mientras la Corte escucha los argumentos orales en Chiles contra Salazar, un caso histórico sobre la "terapia de conversión", el 7 de octubre de 2025, en Washington, D.C. | Foto: AFP

En su escrito ante la Corte Suprema, Colorado afirmó que existe “cada vez más evidencia de que la terapia de conversión está asociada con un aumento de la depresión, la ansiedad y los pensamientos suicidas”.

En el caso ante la Corte Suprema, Chiles está representada por Alliance Defending Freedom, un grupo cristiano de defensa legal.

Contexto: En Francia avanza proyecto que prohíbe las terapias de conversión de homosexuales

En su petición, los abogados de Chiles afirmaron que ella “cree que las personas florecen cuando viven de acuerdo con el diseño de Dios, incluyendo su sexo biológico”.

EE.UU.
El presidente de EE. UU., Donald Trump | Foto: Getty Images

Dos tribunales inferiores fallaron a favor de Colorado, y Chiles llevó su caso ante el máximo tribunal del país, donde los conservadores tienen una mayoría de 6 a 3.

Contexto: Aprueban en primer debate proyecto que prohíbe terapias de conversión a personas LGTBIQ+; así han funcionado en Colombia

Tras asumir su segundo mandato en enero, el presidente Donald Trump declaró que, a partir de entonces, el gobierno solo reconocería dos géneros: masculino y femenino y firmó una orden ejecutiva que restringe los procedimientos médicos de transición de género para menores de 19 años.

De acuerdo con School of Law, Williams Institute, 698.000 personas en Estados Unidos han sido intervenidas con la terapia de conversión, 350.000 la recibieron cuando eran adolescentes.

*Con información de AFP.

