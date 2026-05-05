Crece el escándalo de abuso de alta ejecutiva de JP Morgan a su subalterno: salen a la luz nuevas acusaciones

Un empleado del JPMorgan Chase, que acusó a una ejecutiva de abuso sexual en una demanda explosiva, ha reafirmado sus acusaciones, presentando una nueva demanda con pruebas y alegando que ahora sufre un trastorno de estrés postraumático provocado por el presunto abuso, según el Daily Mail.

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En una demanda presentada en Nueva York la semana pasada, Chirayu Rana, de 35 años, acusó a la directora ejecutiva de JPMC, Lorna Hajdini, de 37 años, de obligarlo a participar en actos sexuales no consentidos y humillantes mientras trabajaban juntos en la división de financiación apalancada del banco, a partir de mayo de 2024.

El hombre, quien presentó la denuncia de forma anónima pero cuyo nombre se hizo público posteriormente, formuló una serie de acusaciones impactantes y explícitas en los documentos judiciales.

El caso de Lorna Hajdini reveló cómo se impide a los indios llegar a posiciones de alta dirección en EE.UU. Foto: x/@sacredrain

Las denuncias sostienen que Hajdini habría reconocido haberle administrado sustancias sin su consentimiento en varias ocasiones, además de proferir comentarios de carácter racista y amenazar con perjudicar su trayectoria profesional en caso de no acceder a sus propuestas.

Por su parte, Hajdini rechazó categóricamente dichos señalamientos mediante un comunicado difundido por su abogado. Asimismo, un representante de JPMC le indicó al Daily Mail que, tras una investigación interna —en la cual Rana optó por no participar—, no se encontraron evidencias de conductas indebidas.

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Dentro del nuevo material probatorio figura una declaración jurada en primera persona de Rana, en la que expone con detalle sus alegatos y justifica su decisión de continuar actuando bajo anonimato en el proceso.

Asimismo, se incorpora el testimonio de un testigo que asegura que Hajdini, en estado de ebriedad, les habría sugerido participar en un encuentro sexual de tres junto con Rana.

Hong Kong - April 14, 2022 : JP Morgan building is seen in Central financial district, Hong Kong. Foto: Getty Images

De acuerdo con una copia de dicha declaración, obtenida por el Daily Mail, Rana en octubre de 2025 recibió un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, el cual vincula a las presuntas agresiones.

Conforme a los documentos presentados, entre las manifestaciones que padece se encuentran la falta de sueño provocada por pesadillas persistentes, pensamientos intrusivos relacionados con su entorno laboral en JPMC, episodios de pérdida de conocimiento y una marcada inestabilidad emocional con episodios de ira dirigidos hacia familiares y personas cercanas.

“Durante el tratamiento, el hombre ha manifestado una ansiedad significativa, pensamientos intrusivos y una mayor sensibilidad a la exposición y a la percepción de amenazas”, dice la carta conocida por Daily Mail.

Entre las nuevas pruebas se encuentra una declaración jurada en primera persona de Rana en la que detalla sus afirmaciones y explica por qué sigue intentando proceder de forma anónima en el caso, además de una declaración de un testigo que afirma que Hajdini les propuso un trío sexual en estado de embriaguez con el empleado del JP Morgan.

> be jp morgan employees



> handle billions of dollars



> 35 year old indian origin banker chirayu rana filed a lawsuit



> against 37 year old executive director, lorna hajdini



> lawsuit filed in new york court



> Lorna turned rana into her office sax sl@ve



> she dragged him… pic.twitter.com/H7nkeCpOud — Maran (@TheMaran) May 1, 2026

Un supuesto testigo manifestó que, en septiembre de 2024, mientras compartía un apartamento con Rana, fue despertado en plena madrugada por una mujer que se encontraba “claramente ebria y hablaba en voz alta”. De acuerdo con su relato, más tarde Rana le indicó que dicha mujer era Hajdini.

“Poco después, me despertó la señora Hajdini, que estaba completamente desnuda”, escribió el testigo.

“La señora Hajdini se sentó en el sofá y encendió un cigarrillo. Luego me pidió que la acompañara al dormitorio y ‘me uniera a ellos’. Le dije que no. Ella insistió: “Ven, únete”. Le volví a decir que no", según la demanda que pudo conocer el Daily Mail.