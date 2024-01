“Cuando estuve en Nicaragua, Daniel Ortega era presidente. 40 años después, todavía es”: Carlos Lehder revela detalles sobre Cartel de Medellín y gobierno nicaragüense

El antiguo capo del narcotráfico y exlíder del Cartel de Medellín habló en entrevista exclusiva con SEMANA sobre sus memorias como parte de la organización criminal . Reveló la influencia que esa agrupación llegó a tener no solo en Colombia, sino en otros países de la región, a través del multimillonario negocio de las drogas, que ayudó a mover influencias en distintos gobiernos.

“Lo curioso del comandante Ortega, para no entrar en muchos detalles, es que ellos fueron los que tumbaron al dictador Anastasio Somoza y recuerdo que, cuando yo estuve en Nicaragua, Daniel Ortega era el presidente y hoy, 40 años después, todavía es el presidente, y su esposa, la vicepresidente. Ese fue el que tumbó al dictador, que era el ‘malo de derecha’ ”, le contó Lehder a Vicky Dávila, directora de SEMANA.

Carlos Lehder califica de “payaso” a alias Popeye y dice que el narcotráfico no financió al M-19 para la toma del Palacio de Justicia

Contexto: Carlos Lehder califica de “payaso” a alias Popeye y dice que el narcotráfico no financió al M-19 para la toma del Palacio de Justicia

“Entonces, una situación que se presenta es que yo tenía una relación con el gobierno de Nicaragua, porque yo había visitado a un fugitivo norteamericano, un banquero que era muy perseguido y vivía en Nicaragua. Entonces, allí, yo me conecté, mucho antes de la extradición, con el gobierno nicaragüense “, narró Carlos Lehder sobre la relación del Cartel de Medellín con los centroamericanos.

Los vínculos con los Castro

En diálogo con la directora de SEMANA , Vicky Dávila, profundizó sobre cómo fue su encuentro con Raúl Castro en la isla, cuando él era uno de los jefes del Cartel de Medellín . “Pablo (Escobar), que tenía su cajita de recursos y de ideas, me dijo: ‘Usted tiene que conocer al jefe-jefe allá para que hagamos negocios’. Y así fue, Pablo terminó exportando cocaína a Cuba. Nadie puede tener un bote, una lancha, una chalupa, es prohibido tocar el mar en Cuba y resulta que entraron y sacaron cocaína. Obviamente, Fidel Castro tenía que saber, él era el director de la orquesta”, contó.

Lehder también afirmó: “Especulo que Fidel Castro estaba al tanto de todo, pero yo no sé porque no los vi juntos conversando. Sé que Raúl Castro era el comandante de esa operación, el dirigente, y hago énfasis en que ellos, aunque no sabían traficar cocaína, intentaron, inmediatamente, controlar todo el negocio”, confesó.