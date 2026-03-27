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Cuarto video críptico de la Casa Blanca hablaría de un anuncio importante en las próximas horas

La cuenta oficial de la oficina del presidente Trump también ha publicado imágenes pixeladas que son tendencia en redes sociales.

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Redacción Mundo
27 de marzo de 2026, 6:49 a. m.
Imágenes del video publicado por la Casa Blanca
Imágenes del video publicado por la Casa Blanca Foto: X/@WhiteHouse

La Casa Blanca volvió a desconcertar a los usuarios de redes sociales tras publicar una serie de misteriosas fotos pixeladas en sus cuentas el jueves 26 de marzo.

Esto ocurre un día después de que la administración Trump publicara dos crípticos vídeos cortos sin ningún contexto y eliminara uno de ellos a los pocos minutos.

Los mensajes se difundieron con gran rapidez en las plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones.

Algunos internautas comenzaron a interpretar su posible significado, mientras que otros dudaban de si los perfiles de la Casa Blanca habían sido hackeados. Además, estas publicaciones aparecen en el contexto del conflicto con Irán, lo que incrementa las dudas y la incertidumbre.

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Tras las misteriosas fotografías pixeladas, la Casa Blanca publicó un video críptico, acompañado de un emoticón que significa silencio y que las personas usualmente usan para pedir que alguien guarde un secreto.

El video muestra la Casa Blanca dibujada en color blanco con un fondo negro; después la imagen se desvanece; sin embargo, se puede escuchar un misterioso audio con un significado indescifrable.

Usuarios de las redes sociales tomaron el audio y lo editaron, y reprodujeron el archivo al revés; tras dicha edición, los internautas aseguran que dice: “Mañana habrá un anuncio emocionante”.

Ninguna de las publicaciones incluía texto ni contexto. Los usuarios de redes sociales afirmaron que en todas las fotos originales aparecían sosteniendo un teléfono. La Casa Blanca no ha dado ninguna explicación sobre el significado de las publicaciones.

La Casa Blanca publicó dos misteriosos videos, borró uno y generó revuelo en redes sociales

El miércoles 25 de marzo, la Casa Blanca difundió dos enigmáticos videos. El primero de ellos, que posteriormente fue retirado, apareció publicado alrededor de las 9:15 p. m.

Al parecer, fue grabado con un teléfono móvil, con la cámara orientada hacia el suelo.

En la breve grabación, de apenas cuatro segundos, se distinguen los pies de una mujer mientras se oye una voz que comenta: “¿Se publicará pronto, no es así?”.

Los videos fueron publicados en la red social X.
Los videos fueron publicados en la red social X. Foto: X/@WhiteHouse

Además, el clip incluía una descripción que invitaba a “activar el sonido”. Sin embargo, aproximadamente 90 minutos después, el video fue eliminado tanto de las cuentas oficiales de Instagram como de X de la Casa Blanca.

Por otra parte, varios usuarios en redes sociales señalaron que la voz del video inicial guardaba similitudes con la de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.