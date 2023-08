Daniel Sancho: director de la cárcel de Tailandia habla por primera vez. Así vigilan al chef español. “Los presos no tienen camas”

“Los presos no tienen camas. Hay algunas colchonetas”, asegura el funcionario. Además, aclara que se encuentra en una celda de aislamiento con otras cinco personas. Sancho habría llegado con desfachatez a la cárcel de Koh Samui, pero “ ya no estaría tan tranquilo y habría hecho tres peticiones a las autoridades de la prisión. El hijo del actor Rodolfo Sancho habría pedido que le llevasen comida mejor que la que le están dando, medicación, al parecer para tranquilizarse, y hacer una llamada a su familia”, asegura el programa.

De su parte, el consulado de Colombia en la capital tailandesa también se puso a disposición de la familia de la víctima. Tailandia es un país relativamente seguro, donde no son habituales los crímenes violentos. Koh Pha Ngan es uno de sus principales atractivos turísticos, por sus playas de arena blanca y sus conocidas “Fiestas de la Luna Llena”.

Daniel Sancho: así es la temible cárcel en la que estará el confeso asesino del médico colombiano: “los pies de otros presos en mi cara”

La familia del joven contrató los servicios de un abogado, quien reconoció que el proceso podría demorar más de lo esperado y no ser solo cuestión de meses. En Tailandia rige la pena de muerte como una de las alternativas para casos de homicidio y castigos de ‘menor severidad’ incluyen la cadena perpetua o sentencias entre 15 y 20 años en prisión.

Más reclusos que espacio

“Pasé todo el tiempo allí con las piernas en el inodoro, los pies de otros presos en mi cara. El ancho de mi espacio era de aproximadamente 14 pulgadas” , confesó uno de los que fue testigo directo de las condiciones carcelarias. “En un momento en la celda no podías extender las piernas de lo lleno que estaba”, añadió en lo recopilado por El Debate.

Dormir no es para todos realmente un descanso, pues otro de los testimonios plasma que “las luces nunca se apagan, dormir es una pesadilla. Los que están en la parte elevada de la celda tienen suerte, solo ocho pueden subir allí”, de acuerdo con 20minutos .

Momentos iniciales a la captura

| Foto: via REUTERS

Daniel Sancho fue enviado a una cárcel en Tailandia por un juez, tras confesar el homicidio del médico colombiano, Edwin Arrieta. | Foto: via REUTERS

“La Policía me trata muy bien. Para que te hagas a la idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla. Es Anantara, seguramente el mejor hotel en el que yo haya estado (...). Estoy rodeado, o sea, me han traído aquí porque han cerrado el caso y mañana (lunes) estoy con veinte personas en una celda”, comentó, según recogió ABC.