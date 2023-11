De no creer: madre habría enviado a su bebé solo en un taxi porque no quería ver a su expareja

Una historia de no creer se ha vuelto viral en las redes sociales en las últimas horas, cuando presuntamente una mujer habría enviado a su hijo, solo en un taxi, porque no quería encontrarse con el padre del menor.

Las reacciones no se han hecho esperar, ya que, al parecer, la mujer habría hecho hasta lo imposible por no verse con su expareja pese al peligro al que estaría expuesto el niño.

El video, según narra el diario Milenio de México, fue dado a conocer en la red social de Facebook, cuando el mismo taxista decidió publicar la increíble historia: “Como cuando no quieres ver al papá de tu bendición, pero ya te toca cuidarlo”, dijo el hombre en su publicación.

El conductor del vehículo no podía creer que la madre enviara a su hijo sin siquiera conocer a la persona que prestaría el servicio.

“Le pidieron DiDi al morrillo, se pasan. No sé quién les diría que soy seguro y confiable y pues aquí vamos a entregarlo”, dijo el conductor, quien subió dos imágenes a su cuenta de Facebook, una del bebé en el asiento de copiloto y la otra fotografía de su celular mostrando el trayecto que debía cumplir hacia la casa del padre del menor de edad.

“Sería capaz la mamá de mi morrilla”; “estás loco”; “bien famoso se hizo”; “tienes el derecho a negarte, es mucha responsabilidad para ti, ya que no cuentas con portabebé”; “es una enorme irresponsabilidad de los padres”; “hazle un paro a la bendición y llévalo al DIF”, “muchas felicidades por tu responsabilidad, pero a la otra, llévalo al DIF para que se les quite a los papas” , son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en Facebook.

Abandono y maltrato psicológico en México

El maltrato infantil es un fenómeno universal que no respeta estratos económicos, culturales, sociales, ideológicos ni límites geográficos. | Foto: Getty Images

La desprotección infantil es una vivencia que los niños y las niñas identifican con el desamor, la no aceptación y el rechazo. Aunque el abandono infantil está relacionado con la pobreza, esto no significa que en otros sectores sociales los niños no sean abandonados. Casos entre los que encontramos el abandono por ocultamiento de la maternidad, según el Senado de México.