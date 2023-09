De terror: mujer se despertó mientras le operaban la vesícula y aseguró haber sentido todo lo que le hicieron los cirujanos

“Todo lo que recuerdo es que me desperté durante la operación. Estaba consciente y escuché voces a mi alrededor pidiendo una cámara. Sentí que no podía respirar. Estaba gritando en mi cabeza pero ellos no me escuchaban y al mismo tiempo estaba paralizada, no podía moverme”, dijo al medio mencionado y cuyas declaraciones fueron replicadas por el diario The Sun.