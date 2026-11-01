“Deberían liberar a Maduro”: Rusia envió mensaje sobre el juicio contra el exdictador venezolano en EE.UU.

En diálogo con SEMANA, Nikolay Tavdumadze, embajador de Rusia en Colombia, habló sobre el juicio que se lleva a cabo en Nueva York contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras ser capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

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“Nosotros consideramos que él, al momento que fue preso, ejercía la presidencia de este país y cualquier intervención armada para arrestar un presidente en ejercicio de un país no entra en el catálogo de relaciones internacionales, no puede ser permitido”, dijo Tavdumadze a SEMANA.

“Las acusaciones que los fiscales de Estados Unidos tienen contra distintas personas de Venezuela y que de acuerdo con sus informaciones, hay base para acusar al presidente Maduro y su esposa de involucramiento en eventos con contrabando, con todo respeto, creo que es muy dudosa esa acusación y hay que probar eso en la Corte”, defendió el diplomático ruso.

“Esperamos que esas acusaciones sean probadas", señaló Nikolay K. Tavdumadze, embajador de Rusia en Colombia. Foto: Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Nicolás Maduro está acusado de conspiración para el narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas. En octubre de 2026, se añadieron cargos por conspiración para cometer tortura. Las autoridades alegan vínculos con organizaciones criminales.

“Esperamos que esas acusaciones sean probadas. En este caso, deberían liberar al señor Maduro y su esposa y que tengan la posibilidad de regresar a su país de origen”, aseguró el embajador.

Al ser preguntado por las acusaciones de Estados Unidos, en las que vinculan a Maduro en una red de narcotráfico y en el Cartel de los Soles, el embajador fue enfático en asegurar que no está de acuerdo con la postura de la justicia norteamericana frente al exdictador venezolano y su esposa.

“No lo consideramos así, porque no tenemos ninguna prueba de estas cosas. Solamente tenemos algunas informaciones que salieron de los fiscales diciendo que hay alguien, un testigo número A1 o C3 que dice algo acusando al presidente Maduro de estas cosas, pero esas son solamente suposiciones”, respondió.

El embajador de Rusia pidió la liberación de Nicolás Maduro. Foto: @NicolasMaduro

Por otro lado, el representante de Moscú en Bogotá, también se refirió a la captura de Nicolás Maduro y el papel que está jugando Donald Trump en la política regional, incluyendo el nuevo gobierno interino de Delcy Rodríguez.

“Claramente una operación de ese tipo que fue realizada el 3 de enero con invasión por parte de un país extranjero con sus Fuerzas Armadas y capturar al presidente de este país, también con uso de la fuerza, es algo lamentable”, reprochó el embajador.

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“Venezuela es un país amigo de Rusia. Tuvimos una cercanía muy duradera y por muchos años con el gobierno de Venezuela. Tenemos cooperación en distintos sectores con este país”, agregó.

Por otro lado, Nikolay Tavdumadze se refirió al anuncio por parte del gobierno interino sobre la realización de unas elecciones libres tras la llegada de María Corina Machado al país.

Donald Trump, Delcy Rodríguez y María Corina Machado Foto: Getty Images

“Para nosotros es importante que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de expresar sus voluntades de cómo quiere vivir en el futuro, que tenga elecciones libres para elegir sus representantes en el Legislativo y también elegir su presidente en este caso”, dijo el embajador a SEMANA.

“Ahora están hablando sobre una posible agenda futura de elecciones en este país, vamos a ver qué va a pasar, pero nosotros estamos, como siempre, abiertos a una cooperación y mantenimiento de buenas relaciones con el gobierno de Venezuela”, concluyó.