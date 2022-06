Deborah James, estrella de la lucha contra el cáncer, murió en Reino Unido

Su rostro sonriente, pero demacrado, ocupa este miércoles 29 de junio la primera página de los diarios británicos: Deborah James, estrella de la lucha contra el cáncer que logró captar millones de libras para la investigación antes de su muerte, conmociona al Reino Unido.

La británica de 40 años, conocida como Bowel Babe en Instagram ―donde era seguida por un millón de abonados―, había anunciado a mediados de mayo estar en cuidados paliativos. Desde hace meses, Deborah James relataba en la red social su combate diario contra el cáncer colorrectal. El martes 28 de junio murió de forma “apacible”, según anunció su familia en Instagram.

“Estamos inmensamente orgullosos de ella, de su trabajo y de su compromiso militante para captar fondos, y de sus infinitos esfuerzos para sensibilizar sobre el cáncer”, agregaron sus familiares. Su muerte provocó emocionadas reacciones en las redes sociales, donde los internautas saludaron su “valentía”, la “determinación” y el “increíble legado” dejado por Deborah James.

“Sin ella, no creo que yo estaría aquí hoy” afirmó a la BBC Teresa Whitfield, diagnosticada con un cáncer colorrectal tras haber escuchado a Deborah James explicar sus síntomas. “Debemos proseguir” su campaña, afirmó Whitfield, ahora en vías de curación. Desde que fuera diagnosticada en 2016, Deborah James, exdirectora adjunta de escuela, se hizo conocer al copresentar el podcast de la BBC You, Me And The Big C (Usted, yo y el cáncer), emisión muy popular en Reino Unido. También escribió un libro sobre su enfermedad.

Deborah James, madre de dos niños de 12 y 14 años, se había dado como objetivo colectar 250.000 libras antes de morir. Desde el lanzamiento en mayo de su campaña, convertida en viral en las redes sociales, multiplicó con creces este objetivo, captando 7 millones de libras para la investigación.

Contaminación, causa del 10 % de los casos de cáncer en Europa

Cerca del 10 % de los casos de cáncer en Europa están relacionados con la contaminación en diversas formas, advirtió la Agencia europea para el medio ambiente (AEE), para la que la mayoría de casos son evitables. “La exposición a la contaminación del aire, el tabaquismo pasivo, los rayos ultravioletas, el amianto, los productos químicos y otros contaminantes originan más de 10 % de los casos de cáncer en Europa”, revela la agencia europea en un comunicado.

Esta cifra podría disminuir drásticamente si las políticas existentes son objeto de una acción rigurosa, especialmente en la lucha contra la contaminación, según la organización. “Todos los riesgos cancerígenos medioambientales y profesionales pueden ser reducidos”, afirma Gerardo Sánchez, experto de la AEE, antes de la publicación del informe, el primero de la agencia sobre la relación entre el cáncer y el medio ambiente.

“Los casos de cáncer determinados por el medio ambiente y por las radiaciones o por cancerígenos químicos pueden ser reducidos a un nivel casi mínimo”, aseguró ante la prensa. Según datos de la agencia, la contaminación del aire es responsable de 1 % de los casos y de cerca del 2 % de las muertes, una parte que sube a 9 % para el cáncer de pulmón.

Con información AFP