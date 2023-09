Dentista fue condenada a cinco años de cárcel por causar daños cerebrales a niña de cuatro años

Y cuando se le cuestionó sobre si estaba de acuerdo con la pena que se le había impuesto a la exodontóloga, afirmó: “Sabes, no podemos verla caminar y jugar. Entonces, no, creo que la decisión fue muy injusta y no se hizo justicia. Así que estamos muy decepcionados esta semana en nombre de mi hija, mi yerno y toda nuestra familia. Estamos muy decepcionados con el veredicto. Sentimos que debería haber pasado tiempo en prisión. Eso es lo que esperábamos. Eso es por lo que estábamos orando. Así que no, no fue justo en absoluto”.