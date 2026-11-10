“Destruimos la casa de la muerte”: Nayib Bukele publica el video del ataque a la casa de cabecilla pandillero en Haití

Mediante un video de gran impacto, Nayib Bukele difundió las imágenes de cómo las fuerzas militares salvadoreñas demolieron la residencia de 400 Mawozo, líder de una de las principales pandillas de Haití.

Líder de pandilla en Haití sorprendió con una petición a la ONU tras despliegue militar de Nayib Bukele

Los 400 Mawozo son una de las principales organizaciones criminales de Haití, con presencia en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. El grupo se dedica sobre todo a secuestros extorsivos, asesinatos, tráfico de armas, contrabando y cobro de extorsiones.

“Cumplimos nuestra promesa… Destruimos la casa de la muerte y el cuartel general de la banda 400 Mawozo. La mayoría de ellos huyó sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes son!”, expresó el mandatario.

Nou kenbe pwomès nou… Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a. Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen. Ala lach yo lach! 🥲 https://t.co/0AVIOJRKhn — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026

Bukele envió en una semana a más de 2.000 militares y movilizó blindados y helicópteros en apoyo a la supuesta acción de rescate.

Los soldados, miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), misión apoyada por la ONU, desaparecieron el 18 de octubre cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base en las afueras de la capital haitiana.

El presidente salvadoreño ha dicho que rescatará “por las buenas” o “por las malas” a los soldados salvadoreños.

El viernes, Bukele sostuvo que la operación de despliegue cuenta con “autorización de todos los niveles internacionales y nacionales”, pero no detalló las facultades de sus tropas.

Nayib Bukele envió 2.000 soldados a Haití. Foto: GETTY Y X/@nayibbukele

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió sobre un aumento de la violencia en Puerto Príncipe, que dejó mujeres y niños entre los heridos que llegan a sus hospitales.

Los enfrentamientos se intensificaron tras la desaparición de los soldados salvadoreños, con explosiones provocadas por drones en el noreste de la ciudad, reportó MSF.

El presidente Donald Trump dijo que entiende el “gran problema” que Nayib Bukele tiene con Haití y apoyó el despliegue militar dispuesto por su aliado para rescatar a cuatro soldados salvadoreños que desaparecieron cerca de Puerto Príncipe tras la emboscada armada.

La fuerza desplegada en Haití representa por lo menos 10 % del pie de fuerza del Ejército salvadoreño, que en 2021 se estimaba en 20.000 efectivos.

Nayib Bukele ha enviado algunos mensajes a Haití. Foto: AFP Y GETTY

Cabe resaltar que la banda de los 400 Mawoso alcanzó notoriedad internacional en octubre de 2021, cuando secuestró a 17 integrantes de una misión religiosa estadounidense, incluidos cinco niños.