Detienen a una abuela por someter a su nuera y nietos en medio de un ritual satánico

Las autoridades españolas detuvieron en las últimas horas a una adulta mayor que era acusada de amenazar a su familia con herirlos en medio de una supuesta misa satánica.

Los hechos se registraron al interior de una vivienda, ubicada en el distrito de Chamberí, en Madrid, donde los Policías hallaron un altar con fotos de difuntos, plumas y cuernos de animales.

De acuerdo con El País de España, los vecinos fueron los responsables de alertar a las autoridades, luego de que escucharan voces de auxilio de dos niños que estaban siendo sometidos por su abuela. Al llegar la Policía, aseguran que la mujer se negaba a dejarlos entrar al lugar, por lo que debieron forzar una puerta.

En el sitio, también hallaron a la madre de los pequeños, quien estaba siendo sometida. Aseguran que la abuela les decía: “Si no salís, el mal os va a matar”.

La mujer que realizaba el supuesto ritual satánico portaba un vestido negro y al parecer se trataría de una familia de origen venezolano.

De acuerdo con el medio español citado anteriormente, la abuela tiene 48 años, la nuera 35 y los nietos, diez y once años.

“Cuando comenzó a preparar todo, los niños se asustaron y ella intentó agredirlos. Se refugiaron en la habitación y ahí los amenazó de muerte”, explicó una portavoz de la Policía, según El País de España.

Sobre el padre de los pequeños, e hijo de la mujer que ejecutaba el ritual, se indicó que en ese momento él no se encontraba en la vivienda.

Aseguran que Belinda buscará volver con Christian Nodal “con brujería”

La cantante Belinda parece estar desesperada por la actual separación de su expareja, Christian Nodal. Esto lo afirmó el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante.

“Está desesperada por lo de Nodal, porque él le terminó a ella y que Belinda está yendo con una bruja, con un santero para regresar con él”, se le escucha decir al comunicador en uno de los videos que tiene publicados en su canal de YouTube.

Según narra Infante, fue una persona cercana a Belinda la que confirmó lo dicho y ante esto el mismo periodista criticó esta reacción de la artista.

“Yo no creo que debas ir por el lado oscuro para obtener algo blanco como es el amor, uno recurre a Tinder y demás redes sociales, pero no a una bruja”, dijo el periodista.

Con más de 14 millones de seguidores acumulados en Instagram, Belinda quiso escribir unas cuantas palabras que dan evidencia de su estado actual o como popularmente se le llama “tusa”.

“Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, aseguró la cantante de ´El baile del sapito´.

Aun así, Belinda prosiguió y les contó a sus seguidores que era el momento para respirar profundo y tratar de mantener la calma entre todos.

“Les pido que nuestra energía sea de amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida, concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”, apuntó.

Así mismo, la también actriz aludió que la ruptura da cabida a cerrar un ciclo y tratar de ver más allá. Para terminar, decidió citar una célebre frase de la filósofa francesa Simone de Beauvoir: “El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida”.

A pesar de que la pareja se veía bastante feliz y hasta había anunciado su matrimonio, Nodal fue quien anunció que su relación con la cantante había terminado.