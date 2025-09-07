Suscribirse

Dimite el primer ministro de Japón ante las críticas y divisiones en el seno de su partido

Shigeru Ishiba anunció su salida del cargo tan solo un día antes de la fecha prevista para que la colectividad decidiera si adelantar las primarias.

Redacción Mundo
7 de septiembre de 2025, 12:41 p. m.
El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, dimitió, según informaron medios locales el domingo, mientras los miembros de su partido gobernante buscan una nueva contienda por el liderazgo tras las desastrosas elecciones a la Cámara Alta.
El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, dimitió, según informaron medios locales el domingo, mientras los miembros de su partido gobernante buscan una nueva contienda por el liderazgo tras las desastrosas elecciones a la Cámara Alta. | Foto: AFP

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció este domingo su dimisión a medida que aumentan las críticas en su contra y se acrecientan las divisiones en el seno de su formación, el Partido Liberal Demócrata (PLD).

Así lo manifestó durante una rueda de prensa en la que lamentó la pérdida de la mayoría parlamentaria y en la que ha dado respuesta a los continuos llamamientos realizados por miembros de su propio partido, que insistían en la necesidad de que renunciara a la secretaría general de la formación y, por ende, al cargo.

Contexto: Viaje a Japón en 2025: Estos son los requisitos clave que un colombiano debe cumplir para ingresar al país “del sol naciente”

“Siempre he dicho que decidiré qué hacer en el momento oportuno. Dado que las negociaciones arancelarias con Estados Unidos están avanzando, creo que ahora es el momento oportuno”, explicó Ishiba, que aclaró que quiere dar paso a la “próxima generación”, según informaciones recogidas por el diario ‘The Japan Times’.

Su dimisión llega tras la aplastante derrota sufrida por su partido en las recientes elecciones a la Cámara Alta del pasado mes de julio y tan solo un día antes de una cita de gran importancia para los miembros del PLD, que tenían previsto abordar este lunes la posibilidad de adelantar las elecciones primarias. Ahora, aclaró que “cumplirá con su deber hasta que la formación elija a su nuevo líder”.

Reticencias a dimitir

Hasta la semana pasada, Ishiba había mostrado su determinación a permanecer en su puesto y abordar los desafíos a los que hace frente el Gobierno en diversos frentes, especialmente en el plano económico, a pesar de que tras su llegada al poder su coalición había perdido la mayoría en las dos Cámaras del Parlamento.

Ishiba dijo entonces que otro de los motivos de su permanencia al frente del Gobierno era “evitar un vacío político” y un “empeoramiento” de la situación, dada la ausencia de un claro favorito en las quinielas a su posible sucesión.

Sin embargo, las peticiones de dimisión han ido en aumento y, según fuentes del partido, algunos de los políticos más veteranos habían instado al primer ministro a dar un paso a un lado antes de que las divisiones se profundizaran.

El sábado, Ishiba se reunió con el ministro de agricultura, Shinjiro Koizumi, y el vicepresidente del PDL, Yoshihide Suga, ex primer ministro. Ambos habrían instado a Ishiba a tomar la decisión de presentar su renuncia.

Contexto: China y Japón acuerdan “acelerar” el libre comercio frente a los aranceles de Trump

La normativa interna del partido establece que si la mayoría de los diputados y las secciones de cada prefectura están a favor de adelantar las elecciones primarias, la formación debe celebrarlas antes de la fecha prevista.

*Con información de Europa Press

