Donald Trump confirmó la ciudad a donde será trasladado Maduro y dio detalles sobre quién gobernará Venezuela

El presidente de Estados Unidos dio detalles sobre la operación en Fox News.

Juan David Cardozo Maglioni

3 de enero de 2026, 2:48 p. m.
El gobierno de Donald Trump desplegó aviones militares en un país de Latinoamérica
El gobierno de Donald Trump desplegó aviones militares en un país de Latinoamérica Foto: Getty Images

El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, capturados y extraídos del país por fuerzas estadounidenses este sábado, 3 de enero, serán presentados ante la justicia en Nueva York, declaró el presidente Donald Trump.

“Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York”, declaró Trump a la emisora televisiva Fox, en alusión a los cargos de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas, entre otros, presentados en 2020.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán conducidos primero al buque Iwo Jima, que se encuentra desplegado en aguas del Caribe, explicó Trump a preguntas de los periodistas.

Donald Trump dijo también que no permitiría que nadie “retomara donde él lo dejó”, y que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición.

“Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo”, dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica, agregando que la operación de las fuerzas especiales estadounidenses demostraba que Washington “no iba a dejarse intimidar”.

Poco después, en una breve declaración a la cadena Fox News, el presidente de EEUU ha informado de que la operación ha sido efectuada por efectivos de las fuerzas especiales de EEUU y que la operación acabó con “varios heridos” entre los operativos norteamericanos pero ninguna víctima mortal.

En comentarios a la cadena, Trump indicó que la operación iba a ocurrir hace cuatro días pero no pudo ocurrir por las malas condiciones del tiempo.

Trump, que siguió la incursión “en directo”, ha indicado que Maduro estaba “en una especie de fortaleza” que contenía una habitación de seguridad “con puertas de acero” pero “no hizo falta entrar en esa zona” de la residencia del presidente venezolano.

Nicolás Maduro, Donald Trump
Nicolás Maduro, Donald Trump Foto: AFP, AP

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, están acusados de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y pronto responderán ante la justicia, anunció este sábado la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

“Pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, declaró Bondi en un mensaje en X.

Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

Tras varios meses de presión contra Maduro que incluyeron un gran despliegue militar estadounidense en el Caribe, Washington atacó Caracas y los estados vecinos Miranda y La Guaira, además de Aragua, a una hora en auto de la capital.

Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, gritó el sábado la consigna “venceremos” tras los bombardeos de Estados Unidos, tras los cuales se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro.

Venezuela
Nicolás Maduro Foto: AP

“No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo”, dijo Cabello en un mensaje en la TV estatal. “Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”.

