Donald Trump elogia al presidente de Honduras tras conversaciones en Estados Unidos: “Mi amigo”

Su victoria le dio a Trump otro aliado en América Latina después de que candidatos conservadores reemplazaran a izquierdistas en Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

Redacción Mundo
8 de febrero de 2026, 11:45 a. m.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el mandatario de Honduras, Nasry Asfura.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el mandatario de Honduras, Nasry Asfura. Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su homólogo hondureño, Nasry Asfura, a quien respaldó durante la campaña electoral, tras una reunión en su resort de Mar-a-Lago.

Asfura, un empresario conservador y exalcalde de la capital Tegucigalpa, juró el cargo la semana pasada después de ganar las elecciones de noviembre con el apoyo de Trump.

El presidente republicano había amenazado con cortar la ayuda al país más pobre de Centroamérica si su “amigo” era derrotado.

“Tuve una reunión muy importante con mi amigo, y presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Una vez que le di mi sólido respaldo, ¡ganó su elección! Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de ‘America First’. Tenemos una estrecha asociación en materia de seguridad”, añadió.

Dijo que abordaron la inversión y el comercio entre las dos naciones.

Se espera que Asfura hable con la prensa sobre las conversaciones el domingo.

La Presidencia de Honduras difundió una foto de ambos líderes sonriendo y levantando el pulgar.

Asfura se reunió el 12 de enero con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras lo cual ambos países anunciaron planes para un acuerdo de libre comercio.

Su victoria le dio a Trump otro aliado en América Latina después de que candidatos conservadores reemplazaran a izquierdistas en Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

Asfura, quien sucedió a la líder de izquierda Xiomara Castro, ha dicho que está considerando cambiar los lazos diplomáticos de China a la isla autogobernada de Taiwán.

*Con información de AFP

