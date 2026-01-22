Edmundo González se pronunció tras excarcelación de su yerno Rafael Tudares: envió mensaje al régimen

El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia reclamó este jueves, 22 de enero, la “libertad” de “las personas injustamente detenidas” en Venezuela, tras la liberación de su yerno Rafael Tudares tras más de un año en la cárcel.

“La liberación de Rafael no borra lo ocurrido”, dijo el dirigente opositor exiliado en Madrid en un mensaje en redes sociales.

Delcy Rodríguez anuncia gran remezón militar en Venezuela en medio de los diálogos con Estados Unidos

“Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente”, la de la “libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición”.

En su mensaje, González también recalcó que la liberación de su yerno no borra lo ocurrido.

“La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición”, concluyó.

“Lucha estoica”

Rafael Tudares está casado con una de las hijas de González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en lugar de la premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

Una vez Maduro fue proclamado reelecto por las autoridades, González Urrutia partió al exilio en España y denunció fraude. Su hija Mariana y Rafael Tudares permanecieron en el país con su familia.

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 por hombres encapuchados, cuando llevaba a sus dos hijos a la escuela. Fue condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. El fallo fue calificado de “represalia” por el exrival de Maduro.

“Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, escribió Mariana González en la red X.

Mariana González y su esposo Rafael Tudares. Foto: Tomadas de redes sociales.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año”, añadió.

González Urrutia dijo que la excarcelación de su yerno “refuerza” sus pedidos por “la libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición”.

“Mi compromiso es con la verdad”, aseguró en un video difundido en la misma plataforma.

La ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 777 presos políticos, con 143 excarcelaciones desde el anuncio del Gobierno el 8 de enero.

Venezolanos en Colombia esperan un cambio político para volver a su país tras la caída de Nicolás Maduro

El proceso ha sido muy lento. Decenas de familiares duermen frente a las cárceles con la esperanza de ver salir a sus presos en libertad.

Entre los opositores que siguen aún en la cárcel se destaca Juan Pablo Guanipa, importante aliado de Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.

Está igualmente Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro; y el activista Javier Tarazona, detenido desde 2021 por “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene “centros de detención clandestinos”.

*Con información de AFP