EE.UU. bloqueará puertos iraníes “el tiempo que sea necesario”, dice jefe del Pentágono

El gobierno de Estados Unidos anunció que bloqueará los puertos iraníes “el tiempo que sea necesario”, afirmó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien también advirtió sobre nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo.

“Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas”, dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron el bloqueo de los puertos iraníes el lunes, después de que las conversaciones de paz celebradas en Pakistán durante el fin de semana concluyeran sin acuerdo.

El Mando Central de Estados Unidos, responsable de las operaciones en Medio Oriente, informó que más de 10.000 soldados, junto a más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la operación.

Se estima que por el estrecho de Ormuz circulaba cerca del 20 % del petroleo mundial. Foto: Getty Images

Por su parte, el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, aclaró que el bloqueo abarca a todos los barcos, sin importar su nacionalidad, que intenten entrar o salir de puertos iraníes.

“Si no acatan este bloqueo, haremos uso de la fuerza”, advirtió Caine en la rueda de prensa. “Hasta el momento, 13 buques han tomado la sabia decisión de dar media vuelta”, aseguró.

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Hegseth señaló que las fuerzas iraníes intentan recuperar el equipamiento que enterraron durante más de cinco semanas de bombardeos estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

Dirigiéndose directamente a los líderes iraníes, agregó: “Sabemos qué activos militares están movilizando y hacia dónde los están trasladando. Mientras ustedes se dedican a desenterrar —que es exactamente lo que están haciendo: desenterrar material de instalaciones bombardeadas y devastadas—, nosotros no hacemos más que fortalecernos”.

En la región se encuentran actualmente dos de los portaviones más poderosos de la USS NAVY. Foto: Getty Images

“Están desenterrando los lanzadores y misiles que les quedan, sin tener la capacidad de reemplazarlos; carecen de industria de defensa y de la capacidad para reponer sus capacidades ofensivas o defensivas”, afirmó el secretario.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, indicó que Washington aprovecha el alto el fuego para rearmarse y ajustar su estrategia.

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“Estamos rearmándonos, estamos reequipándonos y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. No existe en el mundo ninguna fuerza militar capaz de adaptarse como lo hacemos nosotros, y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora mismo, durante el alto el fuego”, concluyó Cooper.

En los últimos días, el portaaviones nuclear de la clase Nimitz, USS George Bush, navega frente a las costas de Namibia, al sur de África. Se espera que en las próximas semanas se una al USS Abraham Lincoln en las operaciones relacionadas con Irán.

*Con información de AFP.