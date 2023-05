El conservadurismo se llevó la victoria en las elecciones legislativas en Grecia, pero sin lograr la mayoría absoluta

El partido ganador fue Nueva Democracia (ND), el cual está liderado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.

Tal como apuntaban las encuestas previas, el partido conservador Nueva Democracia (ND) liderado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis venció en las elecciones legislativas en Grecia, superando a su contraparte de izquierda.

Según los resultados oficiales, el partido ND logró el 40.8% del escrutinio total (81%), superando a su contraparte de izquierda, el partido Syriza liderado por Alexis Tsipras . La bancada conservadora obtuvo 20 puntos de ventaja contra el segundo candidato, quien figura como el líder de la Coalición de Izquierda Radical Syriza y exprimer ministro.

Kyriakos Mitsotakis. Foto: AFP - Foto: AFP

Desde 2019 y reemplazando justamente a Trispras, Mitsotakis es el primer ministro de Grecia. Si bien su victoria fue clara, no se logró la mayoría absoluta para formar un gobierno en solitario para la legislatura. Es decir, no cuenta con la mayoría en el órgano legislativo, por lo que es una victoria a medidas, dado que esperaban quedarse con más de la mitad de los votos.

En sus primeras declaraciones, luego de conocer los resultados de la jornada electoral, el conservador señaló que trabajarán duro para ganarse la confianza de los ciudadanos en la repetición de comicios, además de lograr conformar un Gobierno estable en estos cuatro años.

“Avanzamos de forma valiente y sola hacia adelante. En las próximas elecciones debemos demostrar que lo que decidió la ciudadanía, la ND independiente, también se confirmará matemáticamente”, declaró el primer ministro.

Η ελπίδα νίκησε την απαισιοδοξία και η ενότητα τον διχασμό. Είμαι υπερήφανος, είμαι και συγκινημένος, καθώς αισθάνομαι πολύ βαριά την ευθύνη που εναποθέτει στους ώμους μου ένα τόσο εντυπωσιακό ποσοστό. Δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ ακόμα πιο σκληρά για να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας. pic.twitter.com/Wz7U1vpPSL — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 21, 2023

Por su parte, Tsipras se comunicó con su homólogo para felicitarlo, pero calificando la decisión como algo extremadamente negativo. “Los partidos tienen victorias y derrotas. Nuestros cuerpos colectivos se reunirán inmediatamente para evaluar los resultados”, sostuvo el político de izquierda en su primera alocución posterior a las elecciones, “habrá un nuevo partido. Debemos hacer inmediatamente todos los cambios que sean necesarios”.

Πάτρα.

Πόσος κόσμος.

Πόσα παιδιά.

Πόσα λουλούδια.

Με τη νίκη! pic.twitter.com/O25IwxfiXu — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) May 19, 2023

La izquierda de Syriza obtuvo 71 asientos de los 300 que conforman el Parlamento, 14 escaños menos que los que obtuvieron en las elecciones del pasado. Además, la tercera fuerza tras el escrutinio fue el Partido Socialista PASOK, el cual obtuvo el doble de los votos con respecto a las elecciones de 2019, pero sin lograr lo necesario par vencer. Frente a ese resultado, el líder Nikos Androulakis celebró la votación, indicando que es una gran victoria y recortando distancias con Tsipras.

Alexis Tsipras. - Foto: REUTERS/Yves Herman

En materia de participación, fueron convocados casi diez millones de ciudadanos griegos (9.438.120 habitantes) para hacer presencia en las urnas. Sin embargo, hubo una abstención de 40%. En total, hubo más de cinco millones de votos válidos, debido a que 116.396 fueron declarados nulos.

Las elecciones en concreto son históricas, debido a que es la primera vez desde 1990 en la que el sistema de electoral no incluye el sistema de escaños extra, después que en 2016 una ley derogará esa medida. Eso quiere decir que el partido ND, a pesar de haber ganado, no puede obtener la primera de 50 escaños extra.

Parlamento griego. - Foto: REUTERS

La población de Grecia está a la espera que Mitsotakis confirme la convocatoria de nuevas elecciones el 25 de junio para obtener los escaños restantes y así contar con la mayoría en el órgano legislativo, lo cual no logró en primera instancia.

“ND logró un resultado impresionante que superó incluso las estimaciones más positivas de los últimos sondeos. Esto tiene dos explicaciones: la narrativa política preelectoral de los conservadores era clara, desde luego, mucho más que la de Syriza. Además, es una victoria personal para Mitsotakis. Se espera que una segunda votación dé a ND la oportunidad de gobernar en solitario. El resultado ha sido una gran sorpresa para Syriza, que ha perdido cerca de un tercio de su poder con respecto a las elecciones de 2019″, analizó el periodista griego y experto en política europea, John Papageorgiou para El Mundo.

La jornada en suelo griego transcurrió sin complicaciones. Las urnas abrieron sus puertas a las 7:00 a.m. (hora local) en los 22 mil centros habilitados a lo largo del país.