“Él debe pagar todo”: joven arma polémica por querer someterse a un esposo; así busca su ‘hombre ideal’

En ciertos territorios ese ‘pensamiento’ es parte del pasado pues, incluso, muchas mujeres llegan a devengar más y tener una preparación superior a ellos, lo cual les carga de mayor independencia. Pero, no en pocas, la concepción de familia tradicional y una posición de ‘menor’ carga está lejos de su imaginario.

El caso de una mujer australiana

No es esto último lo que caracteriza a Kelsey Thom; una joven quien, con 24 años, quisiera vivir en la década de los cincuenta o, por lo menos, que muchos de los preceptos de ese entonces permanecieran. Ella asegura sentirse identificada con el modelo ‘tradwifes’ , característico por una dependencia al hombre.

“Lo que me atrajo del tradicionalismo es que tengo una inclinación natural a ayudar a la gente. Tengo amigos que acuden a mí en busca de apoyo”, dijo a news.com.au ., según recogió New York Post . “ Para mí, en el futuro, mi pareja llega a casa y la casa está limpia y huele a hermosas velas, lo que instantáneamente mejora el día de otra persona”.

“Estaba sobrecargada de trabajo, estresada y absolutamente agotada porque todavía tenía que trabajar para pagar las cuentas; por eso me sentí enferma porque me choqué contra el suelo (...). Descubrí que para respetar a mis socios, ellos deben desempeñar ese papel de proveedor de liderazgo”, sostuvo, siendo una consideración no alejada de polémica.