The Economist arremetió contra las últimas actuaciones del mandatario, como la convocatoria a una constituyente. | Foto: Foto Semana y The Economist

Finalmente, The Economist asegura que existe el temor de que con la constituyente el presidente intente pasar sus reformar por encima del Congreso. “Los índices de aprobación del señor Petro, de alrededor de un tercio, son bajos, aunque no inusuales para los estándares colombianos. No es elegible para la reelección y no tiene un heredero claro. En cambio, cree que el pueblo salvará su legado”, cierra el artículo.