MUNDO

Él era Sebastián Loaiza Tobio, colombiano que murió en Dubái en un bombardeo

El joven era oriundo del corregimiento de Yatí, en Magangué, Bolívar.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
5 de marzo de 2026, 9:21 a. m.
Sebastián Loaiza Tobio
Sebastián Loaiza Tobio Foto: Imagen de las redes sociales de Sebastián Loaiza Tobio

En medio del conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel, que se ha trasladado a otros países como Emiratos Árabes Unidos, en las últimas horas se reportó la muerte de un joven colombiano.

Se trata de Sebastián Loaiza Tobio, un hombre oriundo del corregimiento de Yatí, zona rural de Magangué, en Bolívar, quien murió en Dubái en un bombardeo de los registrados entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, al parecer llevado a cabo por Irán.

EN VIVO | Tensión en Medio Oriente: Irán afirma haber atacado un petrolero de EE. UU. en el Golfo y otros objetivos en Irak

La muerte del hombre fue confirmada por su hermano, Álvaro José Loaiza, en entrevista con 6AM W de Caracol Radio.

“La información que tenemos hasta el momento es que nos han dado el reporte de la baja de mi hermano. Ellos nos dicen que tenemos que ser pacientes con la situación porque es un proceso bastante demorado, en el cual se puede demorar aproximadamente hasta un mes, pero mayor información no tenemos al respecto”, dijo el hermano de Loaiza.

Sebastián Loaiza
Varias personas han lamentado la muerte de Sebastián Loaiza. Foto: Redes sociales

En cuanto a Sebastián Loaiza Tobio, se indicó que llegó a Emiratos Árabes Unidos en 2014, donde trabajaba para una empresa de seguridad, teniendo en cuenta su experiencia militar.

“Mi hermano fue soldado profesional y se especializó en paracaidistas, medusa, combate fluvial, rappel y una serie de cursos. Era el mejor. Ese muchacho se movía rápido”, agregó.

China toma drástica decisión sobre sus combustibles tras estallido de la guerra en Oriente Medio

Sobre Loaiza también se estableció que era padre de dos niñas de 2 y 4 años, quienes viven en Montería.

También se reveló que acudía a la Iglesia Cristiana Restaurados Para Restaurar, que precisamente lamentó su muerte a través de su cuenta en Facebook.

“Salió de nuestro pueblo con sueños, con metas, con el deseo de superarse y ayudar a los suyos. Hoy la noticia de su partida en medio de la guerra en Dubái nos golpea fuerte. Es difícil entender cómo alguien que jugaba en las calles de Yatí termina siendo alcanzado por un conflicto tan lejos de casa”, indicaron a través de Facebook desde la Iglesia Cristiana Restaurados Para Restaurar.

