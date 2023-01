El fin de la Jacindamanía: Ardern deja el Gobierno de Nueva Zelanda tras cinco años

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció su renuncia como jefa de Gobierno, convocando elecciones para el próximo 14 de octubre.

El anuncio lo hizo durante una rueda de prensa, detallando que estará en el puesto hasta el próximo 7 de febrero, cuando el Partido Laborista que dirige encuentre una nueva persona para ocupar el cargo de primer ministro.

“Tener un papel tan privilegiado conlleva una responsabilidad, incluida la responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no”, dijo, señalando que era una decisión que venía reflexionando desde el verano.

“He dado todo de mí para ser primera ministra, pero también me ha costado mucho. No puedo ni debo hacer el trabajo a menos que tenga el depósito lleno más un poco de reserva para esos desafíos no planificados e inesperados que inevitablemente se presentan”, sostuvo la primera ministra neozelandesa. Ardern ha sostenido que detrás de su decisión no hay “ningún escándalo secreto”. “Soy humana. Damos todo lo que podemos durante el tiempo que podemos y luego es el momento. Y para mí, es el momento”, afirmó.

Ardern, de 42 años, asumió el cargo como primera ministra en agosto de 2017, convirtiéndose en la persona más joven de la historia del país en asumir la jefatura de gobierno. Entonces, llegó al poder tras acordar una alianza de gobierno con los Verdes y los nacionalistas de Nueva Zelanda Primero, poniendo fin a una década de gobiernos conservadores.

Ardern convirtió en la segunda líder mundial en dar a luz estando en el cargo. - Foto: AFP

A finales de 2020 fue reelegida tras lograr una abrumadora victoria en los comicios. Su partido alcanzó la mayoría absoluta en el Parlamento al recibir 50% de los votos frente a solo el 25% de sus rivales conservadores.

Hasta entonces ningún líder del país oceánico había logrado una mayoría absoluta desde que Nueva Zelanda adoptara un sistema de votación proporcional en 1996, lo que llevó a una sucesión de gobiernos multipartidistas. Sumado a esto, los electores también votaron por dos referendos: uno sobre la legalización del consumo de cannabis con fines recreativos y otro sobre la legalización de la eutanasia.

Imagen de archivo de la primera ministra de Nueva Zelanda dando un saludo tradicional al príncipe William. - Foto: AFP

A pesar de su ocupada agenda, durante sus más de cinco años de gestión, Jacinda Ardern no dejó de estar activa en las redes sociales. Al contrario, diariamente ya sea en Facebook, Twitter o Instagram publicaba sus momentos más formales como primera ministra y, a su vez, los más informales, en los que aprovechaba para reportarse desde su casa, con ropa casual, riéndose de sí misma, compartiendo detalles de su vida privada y hablando de sus quehaceres como mamá. Fue conocida en su momento como la mayor influenciadora política de Nueva Zelanda.

Durante su mandato, fue elogiada por su respuesta al ataque terrorista contra dos mezquitas musulmanas y a la pandemia del covid-19, y se convirtió en la segunda líder mundial en dar a luz estando en el cargo.

Pero su respaldo popular, a menudo citado como “Jacindamanía”, ha caído en las últimas encuestas ante la creciente inflación, el temor a un aumento en los índices de criminalidad y un resurgimiento de la oposición conservadora.

El estrés ha sido evidente recientemente, cuando la primera ministra tuvo una rara pérdida de compostura el mes pasado al ser captada en un micrófono cuando se refirió a un político opositor como un “estúpido arrogante” durante un encendido debate en el Parlamento.

Imagen de Ardern dando una rueda de prensa tras un ataque terrorista se presentó en un supermercado de Nueva Zelanda dejando 6 personas heridas. - Foto: Getty Images

En 2020 logró una abrumadora victoria en los comicios generales. - Foto: AFP. Michael Bradley

Nuevo primer ministro

Ante la sorpresiva decisión de Ardern, su partido deberá elegir este domingo 22 de enero al nuevo líder laborista y a la vez nuevo primer ministro. La persona elegida deberá gobernar hasta el 14 de octubre, cuando se celebren las elecciones generales.

Concretamente, la primera ministra neozelandesa ha subrayado que confía en que los laboristas podrán ganar los comicios sin ella, asegurando que son necesarios “un nuevo par de hombros” para los desafíos de los próximos cuatro años.

Fue elogiada por su gestión de la pandemia del covid-19. - Foto: GETTY

“Estoy increíblemente orgullosa de lo que hemos logrado en los últimos cinco años a pesar de los muchos desafíos que se nos presentan. Hemos dado la vuelta a las estadísticas de pobreza infantil y hemos logrado los aumentos más significativos en apoyo social y existencias de viviendas públicas que se hayan visto en muchas décadas”, ha destacado Ardern de su periodo frente al Gobierno.

“Además de nuestra ambiciosa agenda que ha buscado abordar temas de largo plazo como la crisis de la vivienda, la pobreza infantil y el cambio climático, también tuvimos que responder a una gran incursión de bioseguridad, un ataque terrorista doméstico, una erupción volcánica y una pandemia mundial, y la consiguiente crisis económica. Las decisiones que se han tenido que tomar han sido constantes y de peso”, añadió.

Con información de AFP y Europa Press