El fracaso de la Cumbre del Clima: la urgencia climática se queda sin una respuesta firme en la COP25

"El tiempo de actuar" tan reclamado en la COP25 no llegó. Fragmentada, la comunidad internacional se quedó lejos este domingo de mostrar la resolución que le exigen la ciencia y la sociedad civil, al lograr un acuerdo de mínimos frente a la urgencia climática. Dos intensas semanas de negociaciones, con una prórroga récord de 42 horas, no permitieron reunir a los casi 200 países participantes en esta conferencia de la ONU detrás de una posición fuerte, confirmando que el entusiasmo multilateralista con el que hace cuatro años se suscribió el Acuerdo de París apenas subsiste.

Sin embargo, los llamamientos a intensificar y acelerar los esfuerzos habían sido inequívocos. La ciencia elevó al máximo la alerta en cuanto a los peligros climáticos a los que se enfrenta el planeta, con la subida del nivel del mar y la multiplicación de fenómenos extremos como canículas, sequías e inundaciones. Al ritmo actual de emisiones, la temperatura mundial se elevará 4 o 5 ºC a finales de siglo, mientras que la "seguridad climática" solo se logrará limitando el aumento a menos de 2 ºC e idealmente a 1,5 ºC, según los datos científicos.La joven Greta Thunberg, "personalidad del año" de la revista Time, trasladó a la COP25 el grito de millones de jóvenes movilizados en todo el mundo y advirtió a los gobiernos de que no bajarán los brazos. "Parece que la COP25 en Madrid se va al traste. La ciencia es categórica, pero es ignorada. Pase lo que pase no abandonaremos. Esto es solo el principio", tuiteó la adolescente sueca horas antes del final de la conferencia. En el último momento, se logró un consenso para pedir un aumento en 2020 de las metas nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ajustándose al calendario del Acuerdo de París. Hacerlo es indispensable para albergar alguna posibilidad de limitar el calentamiento a + 1,5 ºC. Grandes países emisores como China e India se habían resistido a comprometerse a ello. Estados Unidos todavía más al haber anunciado su retirada del Acuerdo de París. Solo la Unión Europea había dado un paso al frente al aprobar alcanzar la neutralidad carbono en 2050, pero, entre las grandes potencias, se había encontrado sola luchando por medidas más ambiciosas, junto a los países más vulnerables.

COP25: cumbre de incapaces

La teoría dice que se requieren grandes cantidades de plata y de voluntad para reducir drásticamente el cambio climático y controlar la catástrofe más anunciada de la historia. El problema es llevarlo a la realidad.

De un lado, urge que las naciones desarrolladas, que contaminan la atmósfera más que el resto, hagan un aporte proporcional al daño. Y del otro, que Gobiernos, sociedad e industrias del mundo entero tomen acciones contundentes para frenar esas emisiones y evitar que el planeta tenga fecha de caducidad. Es hora de ver los resultados de 25 años de reuniones para suscribir metas, promesas, intenciones y declaraciones en las cumbres de cambio climático.

Los signos de alarma ya se concretan. La década que termina fue la más cálida jamás registrada según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las temperaturas globales superaron en 1,1 grados centígrados el promedio histórico más alto durante los primeros diez meses del año, tal como dijo la Organización Meteorológica Mundial (OMM).



La llegada de esos grados de más, producto del calentamiento de la Tierra, mostró que la olla a presión planetaria empezó a pitar. En 2018, más de 62 millones de personas (algo así como Colombia y media) resultaron afectadas por eventos climáticos extremos, según la OMM; y una crisis alimentaria sin precedentes atacó a 45 millones en Mozambique, en el sur de África, por cuenta de dos ciclones que destruyeron cultivos, hogares e infraestructura.

El Índice de Riesgo Climático Global (IRC), que elabora Germanwatch, una organización no gubernamental con sede en Alemania, dice que otros países como Puerto Rico, Honduras y Birmania forman parte de las diez naciones más afectadas por el cambio climático.

Todo ello indica que la crisis climática les pega más a los países en vías de desarrollo, donde la brecha económica juega en su contra. Una cosa es quedarse sin casa en Suiza o Noruega y, otra, en Mozambique.

Más de un centenar de organizaciones elaboraron el informe titulado ‘¿Pueden ser justos los daños y las pérdidas causados por el cambio climático?’. En el documento estiman que a 2022 se requerirán unos 50.000 millones de dólares para reparar las pérdidas generadas por el cambio climático en las naciones pobres ya impactadas.

El estudio, presentado en la Conferencia de las Partes del Convenio de Cambio Climático COP25 que termina su primera semana en Madrid, dice también que Estados Unidos y la Unión Europea deben asumir más de la mitad de este costo, por ser los mayores contaminantes debido a su desarrollo y producción industrial. Uno de los temas que discutirán e intentarán negociar en la COP es justamente la reparación por pérdidas y daños de los países en desarrollo.

Mientras el mundo empezaba a ponerle costo a las responsabilidades del cambio climático, aparecieron nuevas catástrofes como los 80.000 incendios de Brasil que contribuyeron con la emisión de grandes cantidades de contaminantes con las que no se contaba y con la pérdida irremediable de millones de especies.

Sin embargo, la gigantesca hoguera que consumió más de 2 millones de hectáreas de selva amazónica produjo una interesante muestra de presión positiva de otros países. Este fenómeno ya se replica a diferentes escalas y obligó a tomar medidas impensables hasta hace un tiempo.

El más grande criadero de salmón del mundo, la empresa noruega Mowi, dijo que dejaría de comprarle soya a Brasil, a menos de que el Gobierno demostrara voluntad política para proteger los bosques tropicales. Lo hizo a instancias de un llamado del Gobierno nórdico a varias de las más grandes compañías de ese país con presencia en Brasil para pedirles que se aseguraran de tener cadenas productivas libres de deforestación.

A su vez, algunas aseguradoras iniciaron sus investigaciones para encontrar a los responsables de los incendios, e iniciar demandas y sanciones internacionales. Y empresas como la matriz estadounidense de las marcas Timberland, Vans y North Face se fueron de Brasil. En su momento, esta casa matriz había amenazado con dejar de comprar cuero al gigante sudamericano tras las dudas que despertaron las versiones de que los incendios habían sido provocados por compañías ganaderas en expansión, al igual que por cultivadoras de soya.

La estrategia de crecimiento económico de Brasil produjo tal y tan evidente impacto climático que hizo que se sintieran en riesgo quienes contribuyeron a ese crecimiento. Por eso resolvieron tomar cartas en el asunto a riesgo de perder capital.

Poco tiempo después, y en otro lado del mundo, la activista ambiental sueca Greta Thunberg y su movimiento Fridays for Future pedían no comprar en black friday. Este experimento despertó la reacción de economistas que piensan que las soluciones al cambio climático que no permiten el crecimiento económico no son viables de aplicar en el ámbito global. Pero también sonaron voces de respaldo radical.

“El grupo de Greta es un fenómeno económico muy avanzado”, le dijo Adam Tooze, profesor de historia de la economía en la Universidad de Columbia, a la agencia Deutsche Welle (DW). “Está dentro del ámbito de la política razonable decir que las economías avanzadas no necesitan más crecimiento”, añadió.