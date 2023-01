El hacinamiento en las cárceles de El Salvador por la guerra contra las pandillas que lidera Nayib Bukele

- Foto: via REUTERS

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes un “hacinamiento extremo” en las cárceles de El Salvador bajo el régimen de excepción declarado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

“Las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados”, declaró la directora para las Américas en funciones de HRW, Tamara Taraciuk Broner, en un comunicado.

"Las autoridades salvadoreñas deberían reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos", indicó Human Rights Watch.

Régimen de excepción

El régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, que permite arrestos sin orden judicial, fue declarado por el Congreso salvadoreño en respuesta a una escalada de violencia que dejó 87 muertos, del 25 al 27 de marzo de 2022.

Desde entonces han sido detenidos más 61.000 presuntos pandilleros, pero los métodos de Bukele han sido cuestionados por otras organizaciones no gubernamentales, entre ellas HRW, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno de Bukele avanza en la construcción de una megacárcel para pandilleros con capacidad para 40.000 reclusos.

“Las autoridades salvadoreñas deberían reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos”, indicó HRW, que hizo esta denuncia tras conseguir una “base de datos” que supuestamente pertenecería al ministerio de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño.

“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, dijo Taraciuk Broner.

Entre los detenidos desde fines de marzo y agosto de año pasado 32 de ellos murieron en prisión, según HRW. Entre los arrestados había 1.082 menores de edad, incluidas 164 mujeres.

La base de datos detalla “los nombres, las edades y el género” de los detenidos y para “evaluar la autenticidad” del archivo HRW “comparó” las identidades registradas con “casos documentados” de detenidos, consiguiendo al menos 300 coincidencias.

Respuesta de Bukele

Las autoridades salvadoreñas no han confirmado la veracidad de esta base de datos.

Bukele ha desestimado las críticas a su campaña y ha acusado a las organizaciones de derechos humanos de “defender” a los pandilleros.

El Gobierno de Bukele avanza en la construcción de una megacárcel para pandilleros con capacidad para 40.000 reclusos.

La veintena de cárceles del país tiene actualmente capacidad para 30.000 presos.

La capacidad actual de las cárceles del país es de 30.000 presos, más de 61.000 personas han sido arrestadas desde el inicio del régimen de excepción.

Bukele: quienes no combaten criminalidad, son cómplices

Nayib Bukele agitó recientemente las redes sociales al afirmar de manera contundente que los gobiernos que no combaten la criminalidad, no lo hacen por falta de capacidades.

“Cuando un Gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el Gobierno”, aseguró Bukele desde su cuenta de Twitter, desde la que era inmensamente popular antes de ser presidente y la que se ha convertido en su principal canal de comunicación.

Bukele tiene actualmente 4,5 millones de seguidores en Twitter, y en el país hay 6,3 millones de habitantes.

El manejo en temas de seguridad de parte del presidente Bukele ha sido uno de los temas que le ha significado mayores réditos políticos a nivel interior, pero más críticas de la comunidad internacional.

Su exitosa política anticriminalidad no ha estado exenta de críticas, pues tanto ciudadanos particulares como entidades, han hecho denuncias sobre posibles detenciones arbitrarias.

La popularidad de Bukele

La popularidad del presidente salvadoreño ha sido desde el inicio del mandato un distintivo, y se mantiene en valores muy altos desde el año 2019. El psado 18 de enero el propio presidente compartió una imagen con los porcentajes de aprobación de distintos mandatarios de la región.

Bukele sobresale en el primer lugar con un 88 % de aprobación. Le sigue el presidente de Costa Rica con el 72 % de aprobación y luego el de República Dominicana con el 69 %, según los datos de DataWorld.

