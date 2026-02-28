Mundo

El ministro de Defensa y el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán habrían muerto en los ataques estadounidenses

El Gobierno iraní no ha confirmado las muertes de los altos funcionarios. La agencia Reuters reveló la noticia.

Redacción Mundo
28 de febrero de 2026, 9:34 a. m.
Los ataques se efectuaron el sábado 28 de febrero.
Los ataques se efectuaron el sábado 28 de febrero. Foto: AFP

El ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, habrían muerto este sábado, 28 de febrero, en medio de ataques efectuados por Estados Unidos e Israel, de acuerdo con dos fuentes cercanas a los hechos que declararon a la agencia Reuters.

🔴 En Vivo | Estados Unidos e Israel atacan Irán: continúan las explosiones en Medio Oriente; balance de niñas fallecidas en bombardeo a escuela

El ejército israelí afirmó este sábado haber atacado varias reuniones de altos cargos iraníes en Teherán, durante su operativo conjunto lanzado con Estados Unidos. “El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad”, indicó el ejército israelí en un comunicado.

El texto agrega que el ejército “evalúa actualmente los resultados del ataque” y se encuentra “en estado de preparación en varios frentes” por si la campaña “se extiende a otros teatros” de operaciones. Las fuerzas armadas israelíes se habían preparado para este ataque “en un plan operativo elaborado durante meses”, añade.

Amir Nasirzadeh, ministro de Defensa iraní. Foto: Mehr News Agency

De acuerdo con la radio y televisión pública israelí, el ayatolá Alí Jamenei, guía supremo iraní, y el presidente Masud Pezeshkian figuran entre los objetivos de la ofensiva estadounidense-israelí.

Irán bajo ataque: cinco claves para entender su poder petrolero, su sistema religioso y su peso estratégico en Oriente Medio

“En la primera oleada, apuntamos a objetivos de alto rango, personas implicadas en los planes destinados a destruir Israel”, declaró una fuente de seguridad israelí, sin aportar nombres, en una sesión informativa a la que asistió la AFP.

Mientras tanto, misiles iraníes alcanzaron este día varias capitales de los países del golfo Pérsico, con un saldo inicial de al menos un muerto, en respuesta al masivo ataque de Estados Unidos e Israel a la república islámica. Horas después del inicio del ataque contra Irán, periodistas de AFP escucharon explosiones en ciudades como Riad, Dubái, Doha y Manama, la capital de Baréin, donde fue alcanzada una base estadounidense.

Esta reacción iraní amenaza con desencadenar un conflicto aún más amplio en la región.

Mohammad Pakpour, comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. Foto: Tasnim News Agency

Emiratos Árabes Unidos, donde un civil murió por la caída de restos de misiles, afirmaron que se reservaban el derecho a responder a los ataques iraníes, calificándolos de “peligrosa escalada”: “Los Emiratos Árabes Unidos fueron objeto hoy de un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes”, señaló su Ministerio de Defensa.

Impactantes imágenes muestran la devastación tras los ataques de EE. UU. e Israel en Irán

“Las defensas aéreas de los EAU respondieron con gran eficacia e interceptaron con éxito varios de los misiles”, agregó.

Las ricas monarquías árabes petroleras y gasíferas situadas al otro lado del golfo Pérsico, frente a Irán, son aliadas de larga data de Estados Unidos y albergan bases militares de ese país. Varias explosiones sacudieron igualmente Catar, donde se encuentra Al Udeid, la mayor base militar estadounidense de la región.

El Ministerio de Defensa catarí afirmó que había “repelido varios ataques”. Un periodista de la AFP vio cómo un interceptor destruía un misil entre una bocanada de humo blanco. Al Udeid alberga los elementos de vanguardia del CENTCOM, el mando militar regional estadounidense, así como sus fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

Irán lanzó misiles contra Al Udeid en junio pasado después de que Estados Unidos atacara instalaciones nucleares iraníes. Kuwait también informó de la intercepción de misiles que se dirigían a una base con personal estadounidense.

Al mismo tiempo, testigos en Dubái también oyeron una explosión y vieron misiles cruzar el cielo. “Hubo una gran explosión e hizo temblar las ventanas”, declaró a la AFP un testigo que pidió el anonimato, en un relato similar al de otro residente de Dubái.

Por su parte, Arabia Saudita condenó la “brutal agresión iraní”, informó la prensa oficial. Periodistas de la AFP oyeron varias explosiones en Riad. “Vinimos al Golfo porque se le conoce por ser más seguro que el Líbano. Ahora no sé qué hacer ni cómo pensar, de verdad”, dijo un residente libanés en Riad.

Con información de AFP.

