Mundo

El momento en el que un médico golpea repetidamente a un paciente quedó grabado en un impactante video

El hombre interpuso una denuncia ante las autoridades policiales, en la que sostuvo haber sido víctima de una agresión.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 4:35 p. m.
Narula ha sido suspendido, según informes.
Narula ha sido suspendido, según informes. Foto: X/@DFlex007

Un caso lamentable ocurrió en la India, después de que un doctor golpeara a un paciente que había ingresado con dificultades respiratorias y estaba descansando en una cama después de hacerse algunas pruebas médicas.

El doctor fue suspendido, después de que se dieran a conocer las impactantes imágenes en las que se le ve golpeando repetidamente al paciente, quien simplemente le había pedido que le hablara con respeto.

El residente senior Raghav Narula, que trabajaba en el Indira Gandhi Medical College (IGMC), en Shimla, en el norte de la India, fue acusado de agredir al paciente Arjun Panwar, de 36 años, durante un altercado que se presentó el pasado lunes, 22 de diciembre.

Tras el incidente, Panwar presentó una denuncia ante la policía
Tras el incidente, Panwar presentó una denuncia ante la policía Foto: x/@DFlex007

Panwar le dijo a The Times of India que el médico comenzó a hablarle con rudeza, usando la palabra hindú “tu”, un término para “tú” que puede resultar irrespetuoso o demasiado familiar cuando se usa con extraños.

Noticias Estados Unidos

¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos?: tradiciones que van de generación en generación

Mundo

Los 5 países donde está prohibida la Navidad y por qué

Mundo

Nuevos enchufes en España; por qué son más seguros y qué pasará con los actuales

Mundo

¿Cuál es el primer país en recibir la Navidad 2025?

Noticias Estados Unidos

Cambio importante en proceso de visas: la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses

Mundo

“Va a desaparecer”: Diosdado Cabello se enfrenta a Donald Trump en pleno evento público y amenazó a EE. UU.

Mundo

María Corina Machado emite alerta sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela

Noticias Estados Unidos

Enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en EE. UU.: expertos destacan medidas clave de prevención

Salud

Este es el médico que está revolucionando el mundo de la medicina con ayuda de la IA: “Los médicos tendrán más tiempo para los pacientes”

Finanzas

¿Es usted médico, enfermero o terapeuta? Estas son las vacantes disponibles en Colombia

De acuerdo con Panwar, posteriormente manifestó su descontento por la actitud mostrada y reclamó respeto; sin embargo, la situación derivó en una disputa en la que el médico terminó agrediéndolo físicamente.

“Después de la prueba, me acosté en una cama vacía en la sala de neumología porque los médicos me aconsejaron que descansara un rato”, dijo a Times of India.

Según su testimonio, el doctor se acercó y comenzó a interrogarlo acerca de sus antecedentes médicos, “dirigiéndose a mí con un trato excesivamente informal, llamándome ‘tú’”.

“Ante esta situación, le pregunté si se expresaba del mismo modo con sus propios familiares. Tras mi comentario, el médico reaccionó de forma violenta y empezó a agredirme físicamente”, dijo.

Cruda pelea en pleno concierto de Grupo Firme en Bogotá; video dejó en evidencia a mujeres que se fueron a golpes

Después de lo ocurrido, Panwar interpuso una denuncia ante las autoridades policiales, en la que sostuvo haber sido víctima de una agresión.

Posteriormente, allegados y conocidos del paciente se reunieron a las puertas del centro sanitario y reclamaron la detención inmediata del facultativo. Además, advirtieron que iniciarían una huelga indefinida dentro del hospital si no se adoptaban acciones en su contra.

El doctor golpeó repetidamente al paciente.
El doctor golpeó repetidamente al paciente. Foto: X/@DFlex007

En una declaración, el superintendente médico del IGMC, Rahul Rao, confirmó que Raghav había sido suspendido mientras se llevaba a cabo una investigación, según el NY Post.

“El residente principal, Dr. Raghav Narula, ha sido suspendido hasta nueva orden. Fue declarado culpable en la investigación preliminar”, declaró Rao.

Agregó que el ministro de Salud del estado solicitó un informe sobre el asunto y que ya se envió una versión preliminar de los hechos al Gobierno.

Mas de Mundo

Un menú casero y variado puede lograrse usando ingredientes comunes y fáciles de conseguir.

¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos?: tradiciones que van de generación en generación

La pérdida de un ser querido, un cambio de residencia, o un duelo amoroso, son causas frecuentes de depresión. Y en Navidad esas emociones de tristeza, ante un hecho como estos, pueden exacerbarse.

Los 5 países donde está prohibida la Navidad y por qué

Los enchufes cambiarán en España

Nuevos enchufes en España; por qué son más seguros y qué pasará con los actuales

Ciudad vieja de Quebec en Navidad

¿Cuál es el primer país en recibir la Navidad 2025?

Narula ha sido suspendido, según informes.

El momento en el que un médico golpea repetidamente a un paciente quedó grabado en un impactante video

x

Cambio importante en proceso de visas: la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses

Diosdado Cabello

“Va a desaparecer”: Diosdado Cabello se enfrenta a Donald Trump en pleno evento público y amenazó a EE. UU.

Esto fue lo que dijo Machado.

María Corina Machado emite alerta sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela

Papá Noel sigue su mágica travesía por el mundo

🔴En vivo| Así avanza la ruta de Papa Noel por el mundo para celebrar la Navidad: llega a Ashgabat, Turkmenistán, en su travesía

x

Donald Trump habla en la edición 48 de los Kennedy Center Honors: se refirió a Sylvester Stallone: “No creo que él hubiera estado allí para mí, pero ahora sí lo estaría”

Noticias Destacadas