Un caso lamentable ocurrió en la India, después de que un doctor golpeara a un paciente que había ingresado con dificultades respiratorias y estaba descansando en una cama después de hacerse algunas pruebas médicas.

El doctor fue suspendido, después de que se dieran a conocer las impactantes imágenes en las que se le ve golpeando repetidamente al paciente, quien simplemente le había pedido que le hablara con respeto.

El residente senior Raghav Narula, que trabajaba en el Indira Gandhi Medical College (IGMC), en Shimla, en el norte de la India, fue acusado de agredir al paciente Arjun Panwar, de 36 años, durante un altercado que se presentó el pasado lunes, 22 de diciembre.

Tras el incidente, Panwar presentó una denuncia ante la policía Foto: x/@DFlex007

Panwar le dijo a The Times of India que el médico comenzó a hablarle con rudeza, usando la palabra hindú “tu”, un término para “tú” que puede resultar irrespetuoso o demasiado familiar cuando se usa con extraños.

De acuerdo con Panwar, posteriormente manifestó su descontento por la actitud mostrada y reclamó respeto; sin embargo, la situación derivó en una disputa en la que el médico terminó agrediéndolo físicamente.

“Después de la prueba, me acosté en una cama vacía en la sala de neumología porque los médicos me aconsejaron que descansara un rato”, dijo a Times of India.

Según su testimonio, el doctor se acercó y comenzó a interrogarlo acerca de sus antecedentes médicos, “dirigiéndose a mí con un trato excesivamente informal, llamándome ‘tú’”.

“Ante esta situación, le pregunté si se expresaba del mismo modo con sus propios familiares. Tras mi comentario, el médico reaccionó de forma violenta y empezó a agredirme físicamente”, dijo.

Después de lo ocurrido, Panwar interpuso una denuncia ante las autoridades policiales, en la que sostuvo haber sido víctima de una agresión.

Posteriormente, allegados y conocidos del paciente se reunieron a las puertas del centro sanitario y reclamaron la detención inmediata del facultativo. Además, advirtieron que iniciarían una huelga indefinida dentro del hospital si no se adoptaban acciones en su contra.

El doctor golpeó repetidamente al paciente. Foto: X/@DFlex007

En una declaración, el superintendente médico del IGMC, Rahul Rao, confirmó que Raghav había sido suspendido mientras se llevaba a cabo una investigación, según el NY Post.

“El residente principal, Dr. Raghav Narula, ha sido suspendido hasta nueva orden. Fue declarado culpable en la investigación preliminar”, declaró Rao.

Agregó que el ministro de Salud del estado solicitó un informe sobre el asunto y que ya se envió una versión preliminar de los hechos al Gobierno.