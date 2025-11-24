Suscribirse

Estados Unidos

El Pentágono investigará a un senador demócrata por instar a militares a la desobediencia con Trump. Piden “corte marcial”

El congresista hizo parte de un video que fue calificado como “sedición” por parte del presidente republicano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
24 de noviembre de 2025, 9:36 p. m.
X
El demócrata por el estado de Arizona será investigado por la administración Trump. | Foto: Bloomberg via Getty Images

El Departamento de Defensa estadounidense anunció la apertura de una investigación contra el senador demócrata Mark Kelly, una figura emergente del partido de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Contexto: ¿Sedición? La amenaza de Trump a los demócratas que pidieron a los militares de EE. UU. desobedecer sus “órdenes ilegales”

Las autoridades federales podrían someter al demócrata a una corte marcial por haber llamado a militares a desobedecer las “ordenes ilegales” de la Casa Blanca.

Kelly, senador por Arizona desde 2020, había servido en la Marina estadounidense como piloto de combate, antes de convertirse en astronauta y piloto de transbordador espacial en la Nasa. El demócrata se defendió a través de su perfil en X.

La medida marca una escalada en la confrontación entre el gobierno y seis legisladores demócratas, con experiencia militar y conocedores del servicio de inteligencia, que difundieron el 18 de noviembre un video en el que dijeron que los uniformados “pueden negarse a acatar órdenes ilegales”.

Las acciones del Pentágono

En un comunicado publicado en la red socia X, el Pentágono dijo que recibió “graves acusaciones” sobre la conducta del “capitán Mark Kelly, retirado de la Marina de Estados Unidos”.

“Un examen minucioso de esas acusaciones se inició para determinar las acciones adicionales a tomar”, agrega.

El ahora Departamento de Guerra, a cargo de Pete Hegseth, podría llamarlo a “servicio activo para un procedimiento de corte marcial o medidas administrativas”, precisa el comunicado.

El video de la discordia

En el video, los seis legisladores demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado sostienen que el gobierno de Donald Trump “está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses”.

Los traidores que dijeron al Ejército que desobedeciera mis órdenes deberían estar en la cárcel ahora mismo, en lugar de merodear por las redes de noticias falsas para intentar explicar que lo que dijeron estaba bien”, escribió el mandatario en Trtuh Social.

Contexto: Donald Trump vuelve a exigir cárcel para los congresistas demócratas que llamaron al Ejército a ignorar sus órdenes

Trump ordenó ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado 83 muertos desde principios de septiembre; acciones que han sido objeto de críticas debido a la falta de claridad sobre su legalidad y legitimidad.

Por otra parte, la irrupción de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Washington D. C. y Chicago ha sido restringido por jueces debido al despliegue irregular dictaminado por Trump.

*Con información de AFP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro entregó su versión sobre las presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc en el Gobierno: “Falsos”

2. Blessd envió fuerte mensaje a Samantha Correa tras rumores de vínculo íntimo: “No es burla”

3. Álvaro Uribe reaccionó a denuncia de infiltración de alias Calarcá en las Fuerzas Militares y la inteligencia del Estado: “Tristeza y desengaño”

4. Qué canal pasa Arsenal vs. Bayern Múnich, partidazo por el liderato de la Champions League

5. En videos quedó cómo robaron en 30 segundos la camioneta de la periodista Ana María Vélez en barrio de Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosPentágonoInvestigaciónTrumpDemócratas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.