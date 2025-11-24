El Departamento de Defensa estadounidense anunció la apertura de una investigación contra el senador demócrata Mark Kelly, una figura emergente del partido de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Las autoridades federales podrían someter al demócrata a una corte marcial por haber llamado a militares a desobedecer las “ordenes ilegales” de la Casa Blanca.

When I was 22 years old, I commissioned as an Ensign in the United States Navy and swore an oath to the Constitution. I upheld that oath through flight school, multiple deployments on the USS Midway, 39 combat missions in Operation Desert Storm, test pilot school, four space… pic.twitter.com/jMAlYEozQ6 — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) November 24, 2025

Kelly, senador por Arizona desde 2020, había servido en la Marina estadounidense como piloto de combate, antes de convertirse en astronauta y piloto de transbordador espacial en la Nasa. El demócrata se defendió a través de su perfil en X.

La medida marca una escalada en la confrontación entre el gobierno y seis legisladores demócratas, con experiencia militar y conocedores del servicio de inteligencia, que difundieron el 18 de noviembre un video en el que dijeron que los uniformados “pueden negarse a acatar órdenes ilegales”.

Las acciones del Pentágono

En un comunicado publicado en la red socia X, el Pentágono dijo que recibió “graves acusaciones” sobre la conducta del “capitán Mark Kelly, retirado de la Marina de Estados Unidos”.

OFFICIAL STATEMENT:



The Department of War has received serious allegations of misconduct against Captain Mark Kelly, USN (Ret.). In accordance with the Uniform Code of Military Justice, 10 U.S.C. § 688, and other applicable regulations, a thorough review of these allegations… — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) November 24, 2025

“Un examen minucioso de esas acusaciones se inició para determinar las acciones adicionales a tomar”, agrega.

El ahora Departamento de Guerra, a cargo de Pete Hegseth, podría llamarlo a “servicio activo para un procedimiento de corte marcial o medidas administrativas”, precisa el comunicado.

El video de la discordia

En el video, los seis legisladores demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado sostienen que el gobierno de Donald Trump “está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses”.

A gunman tried to silence my wife in an extreme act of political violence.



Now, Trump has called for my execution because he didn’t like what I had to say.



Gabby and I know, when others try to silence you, you must keep speaking out — and that’s exactly what we’re going to do. pic.twitter.com/CqUXxaKrLk — Captain Mark Kelly (@CaptMarkKelly) November 21, 2025

“Los traidores que dijeron al Ejército que desobedeciera mis órdenes deberían estar en la cárcel ahora mismo, en lugar de merodear por las redes de noticias falsas para intentar explicar que lo que dijeron estaba bien”, escribió el mandatario en Trtuh Social.

Trump ordenó ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado 83 muertos desde principios de septiembre; acciones que han sido objeto de críticas debido a la falta de claridad sobre su legalidad y legitimidad.

Por otra parte, la irrupción de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Washington D. C. y Chicago ha sido restringido por jueces debido al despliegue irregular dictaminado por Trump.