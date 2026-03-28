El presidente de Cuba dice estar listo para una invasión y otras seis noticias del mundo

La tensión entre Cuba y Estados Unidos ha escalado en las últimas semanas. En una entrevista con el político Pablo Iglesias, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su administración mantiene disposición para conversar con Washington, aunque advirtió que el país también se está preparando para “el peor de los escenarios”.

“Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos diálogo (…) pero si ese espacio no se da, nosotros estamos dispuestos”, afirmó el mandatario. Díaz-Canel aseguró, además, que, de ser necesario, él y otros dirigentes están dispuestos a “dar la vida por la Revolución”, una convicción que, según dijo, comparte incluso con su familia.

En ese contexto, defendió el legado de la Revolución cubana de 1959 y reiteró sus críticas hacia Estados Unidos. El presidente explicó que el país desarrolla un plan para elevar la preparación defensiva de toda la población.

Alertan por situación sanitaria “profundamente preocupante” en Cuba, en medio de tensiones con EE. UU.

Según detalló, esta estrategia contempla la participación de los ciudadanos. “Cada cubano sabe qué posición y qué misión tiene que jugar en la defensa”, afirmó.

En la misma línea, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossio confirmó en una entrevista con NBC que las fuerzas armadas del país permanecen en alerta ante un posible escenario de agresión. “Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar”, señaló el funcionario.

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Foto: AP

Frase

“Haremos que paguen sin piedad”

Dijo el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, al anunciar que su país se centrará en desarrollar y fortalecer sus capacidades nucleares, y que seguirá trabajando para mantener su estatus como “potencia nuclear”.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Foto: AP

Cifra

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Son los mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Según la Cancillería mexicana, las muertes de sus connacionales han ocurrido durante redadas migratorias o en incidentes vinculados con este organismo.

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Zuckerberg ante la justicia.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y CEO de Meta. Foto: AFP

El fundador de Facebook y actual CEO de Meta, Mark Zuckerberg, tuvo que volver a los estrados, esta vez en Los Ángeles, para defender a sus empresas en una demanda de una joven por haberle generado adicción a usar dichas plataformas. Finalmente, Meta tendrá que pagar 6 millones de dólares a la víctima como compensación.

Donald Trump y Xi Jinping. Foto: GETTY IMAGES

Geopolítica

Encuentro de potencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Pekín los días 14 y 15 de mayo, luego de haber aplazado la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, a causa de la guerra en Oriente Medio, informó Washington oficialmente en un comunicado.

“Me satisface anunciar que el encuentro tan esperado del presidente Trump con el presidente Xi en China se celebrará en Pekín los días 14 y 15 de mayo”, explicó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. Asimismo, se espera que Trump acoja a Xi y a su esposa a finales de año en la Casa Blanca.

¿Cooperación comercial?: China hace guiño a Estados Unidos en medio de tensiones internacionales por Medio Oriente

En su plataforma Truth Social, el mandatario dijo que los funcionarios estadounidenses y chinos estaban “ultimando los preparativos” para las visitas “históricas” a Pekín y Washington. “Estoy deseando pasar tiempo con el presidente Xi en lo que será, estoy seguro, un acontecimiento monumental”, añadió Trump.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: AP

Brasil

Bolsonaro en casa

Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a cumplir temporalmente su condena en prisión domiciliaria por razones humanitarias, tan pronto reciba el alta del hospital en el que está internado por una bronconeumonía.

El magistrado Alexandre de Moraes estableció un plazo inicial de 90 días contados desde el alta médica, aún sin fecha definida, bajo condiciones como la prohibición del uso de teléfonos celulares y la restricción de visitas exclusivamente a familiares y personal esencial.

Expresidente Bolsonaro deja el hospital y pasa a cumplir prisión domiciliaria

Bolsonaro está condenado a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos contra la democracia, incluida la tentativa de golpe de Estado tras su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Delcy Rodriguez, presidenta de Venezuela. Foto: GETTY IMAGES

Venezuela

Elogios al imperio

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó de manera virtual en la Cumbre FII Priority Miami 2026, un evento que reúne a líderes políticos, financieros y empresariales de todo el mundo.

En dicha reunión, la mandataria habló de buena manera de la relación de la región con Estados Unidos.“Yo sé la propuesta que tiene el presidente (Donald) Trump; sabemos que venimos de mucha turbulencia en nuestras relaciones bilaterales, y agradezco que en este momento estemos ambos Gobiernos en disposición de abonar una agenda diplomática constructiva bilateral que sea beneficiosa”, dijo Rodríguez.

Delegación enviada por Delcy Rodríguez llegó a Washington para “fortalecer” las relaciones bilaterales

Posteriormente, la presidenta interina hizo un llamado a los empresarios que estaban presentes en la reunión para que invirtieran en su país tras la caída de Nicolás Maduro. “Los invito a que se sumen, vengan a Venezuela para que vean la verdad de Venezuela”, puntualizó.