El sablazo de Trump a Pedro Sánchez y a Macron en vivo: “Tengo un par de personas que no me gustan”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un sorpresivo comentario que aludió a las discrepancias con España en relación con el gasto en defensa durante su discurso final en la cumbre de paz celebrada en Egipto, a la que ha acudido el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

“¿Estas ya trabajando en el tema del PIB? Nos acercaremos”, dijo Trump, durante el repaso por los países y líderes que han acudido a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para presenciar la simbólica firma del acuerdo de paz para la Franja de Gaza.

El mandatario norteamericano dijo a continuación que España estaba haciendo “un trabajo fantástico”, sin más detalles, solo unos días después de que Trump propusiera expulsar a España de la OTAN por no invertir lo suficiente en defensa.

🛑 Trump le deja claro a Pedro Sánchez quién es el líder mundial:



"España. ¿Dónde está España? ¿Estáis trabajando con él sobre el PIB? Bueno, ya llegaremos a eso.” pic.twitter.com/j9bplQN5Lk — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) October 13, 2025

Este ha sido el primer saludo entre ambos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Aunque ambos coincidieron en la Cumbre de la OTAN en La Haya en julio, entonces no hubo saludo.

El presidente también estuvo presente en el discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU, pero no asistió a la cena que ofrece a los líderes, ya que en esta ocasión el jefe de la delegación española era el Rey Felipe VI.

El presidente estadounidense repitió un comentario sin parar mientras mencionaba a otros líderes presentes en la sala. Sin embargo, cuestionó repetidamente por qué algunos de ellos estaban con él en el podio mientras él hablaba.

Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza. | Foto: AFP

Cuando llegó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, Trump se sorprendió de no estar entre los presentes.

“Francia, muchas gracias, Emmanuel. Me imagino a Emmanuel de pie detrás de mí”, dijo Trump, mirando a su alrededor antes de ver al presidente entre el público. “No puedo creerlo. Hoy estás adoptando un enfoque discreto”, agregó el mandatario.

Esto llegó después de que el mandatario estadounidense estrechara la mano del presidente francés y generara también un momento incómodo en el que se puede apreciar a ambos tratar de mantener el pulso durante el saludo.

🔴💸 ALERTE : Donald Trump humilie Macron devant le monde entier EN DIRECT.



"Merci beaucoup Emmanuel ! J’imaginais Emmanuel debout quelque part derrière moi. Je n’arrive pas à y croire que tu adoptes une approche discrète aujourd’hui !" (Clash Report)



Le public éclate de rire. pic.twitter.com/0Dl5AE3nqN — Sir 𝕏 (@SirAfuera) October 13, 2025

Luego elogió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificándola de “hermosa” al destacar su asistencia.

“Italia. Tenemos a una mujer, una joven que… no me permiten decirlo porque normalmente significa el fin de tu carrera política si lo dices… es una joven hermosa”, dijo Trump.

“Ahora bien, si en Estados Unidos utilizas la palabra ‘bella’ para referirse a una mujer, es el fin de tu carrera política, pero correré el riesgo”, dijo Trump.

Al inicio de su discurso, Trump lanzó un mensaje que llamó la atención de los asistentes: “Tengo un par de personas que no me gustan, pero no les diré quiénes son. Nunca descubrirán quiénes son. O tal vez sí”.

El republicano recibió a los líderes en una alfombra roja. Detrás de un letrero gigante que decía “PAZ 2025”, levantó varias veces el pulgar ante las cámaras.

El presidente estadounidense Donald Trump, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, el primer ministro británico Keir Starmer y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis asisten a una cumbre de líderes mundiales sobre el fin de la guerra de Gaza | Foto: Getty Images