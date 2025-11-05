Suscribirse

MUNDO

El video viral que muestra el impacto de avión de carga en Estados Unidos: vuelca y explota a pocos metros de un camión

El avión explotó en llamas al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto

Redacción Mundo
5 de noviembre de 2025, 8:32 p. m.
El video logró miles de visitas en las redes sociales
El video logró miles de visitas en las redes sociales | Foto: X/@BNODesk

Al menos nueve personas murieron y varias más resultaron heridas luego de que un avión de carga de UPS se estrellara poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky.

El avión explotó en llamas al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto, generando una enorme columna de humo negro sobre la zona.

“Kentucky, nuevas noticias tristes nos llegan de Louisville. El número de víctimas asciende a nueve y podría aumentar. En este momento, esas familias necesitan sus oraciones, amor y respaldo”, escribió en X el gobernador Andy Beshear.

La Adminsitración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló a eso de las 5:15 p.m. hora local e identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

Un increíble video que fue publicado en las redes sociales, muestran al avión volcarse y estrellarse abruptamente con todo lo que encontraba a su paso.

Contexto: Accidente de un avión en aeropuerto de EE. UU. generó impactante bola de fuego, hay múltiples heridos

Mientras tanto se puede ver la reacción atónita de un camionero estacionado cerca que presenció el impactante accidente justo en frente de él.

El vídeo fue tomado de la cámara frontal de un camión estacionado en el aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville captó el momento en que el avión se estrelló al intentar despegar.

Una bola de fuego ya seguía a la aeronave cuando apareció a la vista, y en un instante, volcó y se estrelló contra el suelo en un terreno lleno de camiones de carga.

Un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

La causa del accidente está bajo investigación de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS).

En otro video amateur difundido por la cadena local WLKY muestra el motor izquierdo del avión incendiado, mientras el aparato avanza por la pista intentando despegar, antes de explotar más lejos en medio de una amplia humareda negra.

Los vuelos anulados el martes por la noche retomaron en el aeropuerto internacional Mohamed Ali de Louisville, según lo anunció el alcalde de la ciudad, Craig Greenberg.

UPS en tanto suspendió toda la operativa de clasificación de paquetes en el lugar por segundo día consecutivo.

Louisville es el centro principal para envíos aéreos de UPS en Estados Unidos, según la empresa.

El accidente ocurre en medio del cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos por falta de acuerdo presupuestal en el Congreso.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, alertó más temprano el martes sobre “caos masivo” debido a la falta de personal de control aéreo.

“Verán cancelaciones masivas, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo debido a que no tenemos los controladores de tráfico aéreo”, dijo Duffy a periodistas.

Con información de AFP*

