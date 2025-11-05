El video viral que muestra el impacto de avión de carga en Estados Unidos: vuelca y explota a pocos metros de un camión

Al menos nueve personas murieron y varias más resultaron heridas luego de que un avión de carga de UPS se estrellara poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky.

El avión explotó en llamas al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto, generando una enorme columna de humo negro sobre la zona.

“Kentucky, nuevas noticias tristes nos llegan de Louisville. El número de víctimas asciende a nueve y podría aumentar. En este momento, esas familias necesitan sus oraciones, amor y respaldo”, escribió en X el gobernador Andy Beshear.

Kentucky, more heartbreaking news out of Louisville. The number of those lost has now risen to at least 9, with the possibility of more. Right now these families need prayers, love and support. Let’s wrap our arms around them during this unimaginable time. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 5, 2025

La Adminsitración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló a eso de las 5:15 p.m. hora local e identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

Un increíble video que fue publicado en las redes sociales, muestran al avión volcarse y estrellarse abruptamente con todo lo que encontraba a su paso.

Mientras tanto se puede ver la reacción atónita de un camionero estacionado cerca que presenció el impactante accidente justo en frente de él.

El vídeo fue tomado de la cámara frontal de un camión estacionado en el aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville captó el momento en que el avión se estrelló al intentar despegar.

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

Una bola de fuego ya seguía a la aeronave cuando apareció a la vista, y en un instante, volcó y se estrelló contra el suelo en un terreno lleno de camiones de carga.

Un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

La causa del accidente está bajo investigación de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS).

En otro video amateur difundido por la cadena local WLKY muestra el motor izquierdo del avión incendiado, mientras el aparato avanza por la pista intentando despegar, antes de explotar más lejos en medio de una amplia humareda negra.

Looking at this MD-11 UPS crash , this is some of the most terrifying and sad footages i have seen for a crash especially for a heavy jet , correct me if I’m wrong i believe last time we saw a video recording of a plane crashing right after takeoff with substantial fire on engine… pic.twitter.com/tmyG3Al5YN — ahmed baokbah 🇸🇦 🏎️🛩️ (@ahmed_baokbah) November 5, 2025

Los vuelos anulados el martes por la noche retomaron en el aeropuerto internacional Mohamed Ali de Louisville, según lo anunció el alcalde de la ciudad, Craig Greenberg.

UPS en tanto suspendió toda la operativa de clasificación de paquetes en el lugar por segundo día consecutivo.

Louisville es el centro principal para envíos aéreos de UPS en Estados Unidos, según la empresa.

El accidente ocurre en medio del cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos por falta de acuerdo presupuestal en el Congreso.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, alertó más temprano el martes sobre “caos masivo” debido a la falta de personal de control aéreo.

Heartbreaking images coming out of Kentucky tonight.



Here’s an update from @FAANews

- UPS cargo flight 2976

- Crashed around 5:15 ET after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport en route to Honolulu

- The aircraft was a McDonnell Douglas MD-11.



Please… pic.twitter.com/yE1Brhv8cQ — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 4, 2025

“Verán cancelaciones masivas, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo debido a que no tenemos los controladores de tráfico aéreo”, dijo Duffy a periodistas.