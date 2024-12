A pesar de que muchos expertos culpan al B rexit del embrollo político en el que se encuentra sumergido Reino Unido, -el Parlamento británico no ha aprobado ninguno de los acuerdos negociados por los conservadores para consumar el divorcio con Europa- otros opinan que el fondo del asunto es mucho más complejo.

"El Brexit ha sido una consecuencia, no la fuente del problema", dice a BBC Mundo Anthony Painter, director de investigación de la Real Sociedad para el Fomento de las Artes, Manufacturas y Comercio), una organización británica que promueve el cambio social.

El brexit ya ha acabado con la vida política de dos primeros ministros: David Cameron y su sucesora Theresa May. GETTY/BBC.

Igualmente, según Painter, el país atraviesa por una crisis de identidad que él describe como una "ansiedad cultural por no saber cuál es nuestro lugar en el mundo, ni nuestro lugar en nuestra comunidad local, ni lo que somos como pueblo". Y sumado a todo esto, la cuestión sobre la permanencia de la nación en la UE dividió "aún más" al pueblo británico, explica el experto, quien considera el Brexit como otro movimiento populista en medio de muchos que han surgido en todo el mundo.

El Brexit yaha acabado con la vida política de dos primeros ministros: David Cameron y su sucesora Theresa May . Y debido a la complejidad y las consecuencias de la salida británica de la UE -tema sobre el que ningún partido logra ponerse de acuerdo - se han acabado organizado tres elecciones generales en cuatro años.

Tim Bale, profesor de la Queen Mary University de Londres (QMUL, por sus siglas en inglés) y director adjunto del centro de estudios UK in a Changing Europe (Reino Unido en una Europa cambiante), opina que todas estas elecciones organizadas en un corto periodo no afectan a la democracia británica, pero " deja n a la gente confundida y cansada ".

"En Europa, y en países como Francia, todo este drama sorprende porque no es la imagen tradicional que se tiene de ese país , donde la política se suele llevar de forma tranquila", dice a BBC Mundo Adrien Rodd, profesor titular en Civilizaciones Británicas y de la Mancomunidad de Naciones de la universidad Sciences Po de París.

En diálogo con BBC Mundo, el politólogo señala que la forma en la que conservadores y laboristas -encabezados por Boris Johnson y Jeremy Corbyn respectivamente- han planteado estas elecciones es lo que le ha causado daño a la democracia. "He observado muchas elecciones a lo largo de los años y no recuerdo ninguna en la que los políticos se hayan tomado tantas libertades".

Según el reconocido experto en votaciones Sir John Curtice, no existe una fórmula "mágica" para la democracia. GETTY/BBC.

No obstante, este politólogo destaca que si bien la política británica actualmente es bastante caótica, ningún país europeo está exento de los problemas sociales que agitan el Viejo Continente. "El presidente Macron está bajo presión debido a las protestas en Francia, en España se ha hecho muy difícil formar un gobierno y por eso se han organizado varias elecciones y algo similar ha pasado en Italia... quizás Reino Unido se ha vuelto más europeo".

Según Curtice, de organizarse un segundo referéndum, el pueblo británico tendría la opción de decidir bajo qué términos salir o si finalmente quiere seguir siendo parte de la organización europea. Pero la idea de un segundo referéndum es criticada por muchos expertos que apoyan el Brexit e incluso por personas que votaron a favor de la permanencia en la UE, como la propia ex primera ministra Theresa May.

"No existe una mayoría electoral para una solución en particular", le dice a BBC Mundo John Curtice, profesor de Política en la Universidad Strathclyde y experto en votaciones.

"No creo que una invitación para que el público vote sobre cualquier tema pueda dañar la democracia. Al contrario, creo que darles a las personas la oportunidad de expresar una opinión es lo que hacemos en democracias ", opina el politólogo. "Obviamente, las personas que quieren abandonar la Unión Europea les gusta dar esa impresión porque tienen miedo de perder un segundo referéndum", prosigue.

"La razón es muy simple. Le dimos a la gente la opción en un referéndum (...) y nos dieron un mensaje muy claro: quieren que abandonemos la Unión Europea ", sostuvo May en una entrevista con la BBC en diciembre de 2018. Algunos han llegado a juzgar la idea de un segundo referéndum como antidemocrática. Sin embargo, Tim Bale no ve ninguna actitud antidemocrática en la organización de otra elección.

Y como el gurú en votaciones John Curtice explica, "debido a que ninguno de los partidos de oposición está dispuesto a votar por el tratado de salida actual", también existe la posibilidad de que se efectúe un segundo referéndum. De lo que no cabe duda, según el experto, es que la próxima elección general británica gira en torno al B rexit .

Para Curtice, la incertidumbre que rodea a esta elección no es inédita ni necesariamente perjudicial. "No hay nada malo en que una democracia parlamentaria se encuentre en una situación en la que el ejecutivo no tiene mayoría y tiene que tratar de negociar su posición a través del Parlamento".

"No es un evento desconocido en Europa ni es la primera vez que pasa en Reino Unido, de hecho en los años 1970 hubo un gobierno minoritario".