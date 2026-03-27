Emergencia en altamar: México busca dos barcos desaparecidos que llevaban ayuda hacia Cuba

La Marina de México informó este jueves que realiza un operativo de búsqueda de dos veleros desaparecidos con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, cuando transportaban ayuda humanitaria para Cuba, en medio de la crisis energética y social que vive la isla dominada por el régimen comunista.

Desde la semana pasada, activistas de diversos países partieron desde puertos mexicanos en barcos cargados con alimentos y otros suministros para la isla, que afronta un bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos por cuenta de las políticas que el presidente Donald Trump ha venido adelantando.

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Un equipo de la AFP a bordo de una de las embarcaciones atestiguó el impacto de fuertes vientos y corrientes durante la travesía hacia la isla. Zarparon el pasado viernes desde Isla Mujeres (estado de Quintana Roo, sureste) y tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, según la información recopilada por la Marina.

Activistas del buque Maguro, procedente de México, descargan paneles solares y otra ayuda humanitaria del convoy "Nuestra América" ​​en el puerto de la bahía de La Habana, Cuba, el martes 24 de marzo de 2026. Foto: AP

Hasta el momento no se ha logrado “comunicación ni confirmación de su arribo” a la isla, detalló en un comunicado la institución, que alertó a mandos navales de la región y a sus estaciones de búsqueda y rescate que se han venido adelantando desde entonces.

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero informó que mantiene comunicación con agencias y centros de salvamento de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, que participan en el operativo para buscar la embarcación perdida.

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Agregó que también está en contacto “con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo” para cooperar e intercambiar información en tiempo real.

Activistas ondean banderas cubanas y palestinas desde el buque Maguro, que llega procedente de México con ayuda humanitaria como parte del convoy "Nuestra América". Foto: AP

La búsqueda incluye aeronaves Persuader, que “ejecutan patrones de búsqueda” en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando el derrotero programado, posibles cambios de rumbo y las condiciones meteorológicas, detalló la Marina.

La institución lanzó además un llamado a la comunidad marítima civil y comercial del Caribe y el Golfo de México para que reporte “de manera inmediata” a la autoridad naval más cercana cualquier información o avistamiento de los veleros.

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Con información de AFP.