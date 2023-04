En medio de escándalo, renunció el viceprimer ministro del Reino Unido, Dominic Raab

En medio de un escándalo por presuntas intimidaciones por parte del funcionario hacia miembros de su equipo de trabajo, este viernes se ha conocido en el Reino Unido la noticia de la dimisión o renuncia del viceprimer ministro de ese país, Dominic Rabb, quien actualmente también se desempeñaba en el cargo de secretario de Justicia.

Según recogen medios locales en el Reino Unido, Raab actualmente se encontraba bajo la lupa de las autoridades, mientras avanzaba una investigación derivada del conocimiento de 8 denuncias de sus trabajadores en las que se acusaba al trabajador de tratos indebidos cuando se desempeñaba otrora como secretario de Relaciones Exteriores, secretario de brexit y secretario de Justicia.

La renuncia del funcionario se conoció a través de una publicación a través de la red social Twitter, en la que el investigado refirió que decidió apartarse del cargo luego de que la investigación que se sigue en su contra determinara la existencia de pruebas que daban cuenta de la veracidad de los señalamientos de los que era objeto.

Raab era una de las figuras fuertes en el gobierno gracias a su posición frente al Brexit y su trabajo en torno a él. - Foto: Foto: Agencia EFE

En su texto de renuncia, Raab afirmó que este paso al costado se da en cumplimiento de su palabra, pues, en el momento en que él exigió la investigación en su contra ante las denuncias de sus colaboradores, también se comprometió a dejar el cargo en el escenario en que fueran identificado o comprobados los hechos de matoneo y acoso de los que era culpado.

“Creo que es importante mantener mi palabra”, afirmó el funcionario en su carta de renuncia, aclarando que si bien la investigación comenzó con 8 señalamientos en su contra, las investigaciones permitieron que 6 de ellas fueran desestimadas, pero, las dos restantes fueron concluyentes para identificar la existencia de anomalías.

El funcionario aplaudió que las investigaciones que cursan en su contra hubiera demostrado que el no ha ultrajado o agredido a ninguno de sus colaboradores, determinando que no no existen pruebas de insultos o gritos en contra de sus trabajadores durante los cuatro años y medio que lleva ejerciendo su cargo.

Rabb también destacó que la investigación ha determinado que tampoco existen pruebas, según la investigación, de que él hubiese “arrojado algo o físicamente intimidado a nadie, ni buscado intencionalmente menospreciar a nadie”.

No obstante, pese a los resultados que advierte el funcionario, sí se refirió preocupado frente al informe en tanto afirma que este estableció un “precedente peligroso”, y dijo que se fijó en este un ‘umbral’ muy bajo sobre qué es intimidación.

La renuncia de Raab tomó por sorpresa al mundo político de Reino Unido, en tanto él es una figura sobresaliente del gobierno de Sunat, e incluso en el pasado fue muy cercano a Boris Johnson, a tal punto que fue él el que asumió el cargo de premier cuando el entonces primer ministro tory debió internarse en la clínica en época de covid.

Raab sustituyó a Boris Johnson cuando este debió ir a la UCI en medio de la pandemia. Foto: AP /Alberto Pezzali. - Foto: Foto: AP /Alberto Pezzali.

El ahora exfuncionario, es un abogado de 46 años, quien llegó al parlamento a través del mecanismo de elección popular en 2010, siendo desde siempre parte del ala del conservatismo que apoyó al ex primer ministro Boris Johnson, y que le acompañó de cerca cuando este logró ser elegido como premier.

Raab es reconocido por ser una de las figuras duras en la defensa del Brexit, y desde el triunfo de este, en tiempos de David Cameron, se le ofreció formar parte del gobierno, siendo desde entonces una de las figuras con mayor proyección en su partido, incluso disputando con Johnson en su momento el cargo para ser premier.