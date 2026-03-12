Mundo

¿En peligro los Óscar? Refuerzan la seguridad tras alerta por posibles ataques

El aumento en el personal de seguridad se produce en medio de los preparativos para la gala.

Cristian Mauricio Patiño Silva

12 de marzo de 2026, 4:41 p. m.
Los Premios Óscar 2026 se celebrarán en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood en Los Ángeles.
Los Premios Óscar 2026 se celebrarán en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood en Los Ángeles. Foto: Getty Images

Este domingo 15 de marzo se llevará a cabo la edición número 98 de los Premios de la Academia, más conocidos como los Óscar. De cara a la ceremonia, las autoridades reforzaron el dispositivo de seguridad alrededor del evento, que se celebrará en el Teatro Dolby de Hollywood, según el medio Variety.

La decisión se produce luego de que se conociera un informe del FBI que advertía sobre un posible ataque con drones iraníes en California.

El documento, divulgado por el diario Los Angeles Times, señala: “Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente aspiraba a realizar un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a la costa de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California”.

Sin embargo, autoridades estadounidenses restaron importancia a la alerta. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó este jueves que exista una amenaza real de ataques iraníes.

Más de 1.500 películas fueron nominadas a los premios.
Más de 1.500 películas fueron nominadas a los premios. Foto: Getty Images

De igual modo, Ben Williamson, director adjunto de Asuntos Públicos del FBI, aseguró en X que la información sobre Irán “no estaba verificada”.

Pese a ello, los organizadores de la gala confirmaron que el operativo de seguridad será amplio. Durante una conferencia de prensa el miércoles, Raj Kapoor, director ejecutivo de los premios, explicó que la ceremonia se coordina estrechamente con las autoridades.

Cada año monitoreamos lo que sucede en el mundo. Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración”, afirmó.

Según informó el medio Entertainment, alrededor de 1.000 agentes de seguridad privada estarán desplegados en el Teatro Dolby, ubicado en Hollywood Boulevard, y en sus alrededores. A esto se sumará el operativo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que incluirá agentes uniformados, cámaras de vigilancia y drones.

Dolby Theatre de Ovation Hollywood en Los Ángeles, California.
Dolby Theatre de Ovation Hollywood en Los Ángeles, California. Foto: Getty Images

Además, la policía activará unidades especiales como el equipo SWAT y perros detectores de explosivos para resguardar la zona durante la ceremonia.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró en X que las autoridades permanecen atentas ante cualquier eventualidad.

Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado”, señaló.

Asimismo, en medio de la preocupación por posibles amenazas, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles señaló en un comunicado que las autoridades se mantienen en alerta.

A la luz de los acontecimientos mundiales actuales, el Departamento se mantiene en un nivel elevado de preparación y con una mayor vigilancia, mientras continuamos protegiendo a los residentes del condado de Los Ángeles”, señala el comunicado compartido en Facebook.