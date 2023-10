En video | Hincha fingió pelea a las afueras de un estadio para pedirle matrimonio a su novia: “Hubiera llorado de pena”

A punto de los bastonazos

Pero, de repente, la situación toma un giro inesperado, pues el hombre inerme, efectivamente, se arrodilla, no para plegarse a la voluntad de su oponente, sino para dirigir la mirada a su novia y sacar el anillo símbolo de su propuesta de matrimonio.

Novia abrumada

Al descubrir de qué se trata se emociona, pero de todos modos no deja de ocultar que está muy avergonzada.

“Qué forma tan loca de pedir matrimonio”,¿. “Qué original este hincha. Si no me piden matrimonio así no quiero nada”. “Yo tampoco lo beso de la pena”. Así fueron otros de los comentarios que publicaron los usuarios de la red social.