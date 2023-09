En video: multitud de jóvenes alemanes piden ser ‘reconocidos’ como perros, ¿con qué fin?

Es ahí cuando toma fuerza el concepto de ‘transespecie’ que, de acuerdo con El Español , no es otra cosa más que aquellos individuos, quienes no sienten identificación con los humanos sino con otros animales; por ejemplo. En esa línea surgen choques entre lo racional y lo que para especialistas requiere atención especial.

¿Qué pasó en Alemania?

En X (antes denominada Twitter) el episodio, del cual no hay precisión sobre la fecha de captura, ha generado no solo una controversia con miles de reacciones sino millones de visualizaciones. Hubo quienes los justificaron al contemplar que buscaban hacer saber a las autoridades que se sentían tratados como perros, mientras que algunos cuestionaron la conducta.

Absurdo caso de hombre ‘convertido’ en perro

| Foto: Fotograma / 00:01 / ¡Estaba publicando videos de mí siendo un perro y llegué a los 10,000 suscriptores! / YouTube - I want to be an animal

“¿Quién quiere ser un perro y luego intenta ser uno? Recuerdo haber escrito en mi libro de graduación de la escuela primaria que anhelaba ser un canino”, dijo el individuo en su cuenta de YouTube I want to be an animal. Su caso ha generado inquietud y el japonés despejó algunas dudas en diálogo con My Navi News.