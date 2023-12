🔴 En vivo: avanza en Venezuela referendo convocado por Maduro sobre disputa territorial con Guyana

鈥淓l Esequibo es nuestro鈥: consigna repetida en murales y canciones mientras se lleva a cabo este proceso, al que est谩n llamados a votar 20,7 millones de venezolanos, de una poblaci贸n de casi 30. La consulta, no vinculante, no es sobre autodeterminaci贸n, ya que este territorio de 160.000 km虏 est谩 bajo la administraci贸n de Guyana y sus 125.000 habitantes no votan.