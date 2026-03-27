Encuentran a los dos barcos desaparecidos que habían partido desde México hasta Cuba

Dos veleros que transportan ayuda para Cuba desde México y que se habían dado por desaparecidos “transitaron con seguridad” hasta la isla, informó este viernes la Guardia Costera de Estados Unidos. “La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10:36 un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba”, declaró a la AFP un vocero, Anthony Randisi, en un comunicado.

La Guardia Costera no participó en las labores de búsqueda de los barcos, que según los organizadores del convoy humanitario llevan nueve tripulantes de distintas nacionalidades.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero de facto a Cuba en enero, lo que agravó la crisis energética y económica de la isla caribeña.

Desde la semana pasada, activistas de distintos países parten desde México a bordo de embarcaciones cargadas de alimentos y otros suministros para ayudar a la población cubana. La Marina mexicana lanzó el jueves un operativo para dar con el paradero de los dos barcos, que zarparon el viernes pasado desde la Isla Mujeres (sureste de México) y con los que perdió contacto.

Parte del convoy "Nuestra América", en la bahía de La Habana, Cuba, el martes 24 de marzo de 2026. Foto: AP

Los veleros tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, según la información recopilada por la Marina de México. Un vocero del convoy Nuestra América dijo antes a la AFP que “los capitanes y las tripulaciones son navegantes experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con sistemas de seguridad y señalización adecuados”. La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes.

Un buque de la Armada mexicana llegó este viernes a Cuba con un cargamento de ayuda humanitaria, el cuarto enviado desde febrero a la isla que atraviesa una crisis económica agravada por el bloqueo petrolero de Washington, informaron medios oficiales. El buque Huasteco arribó al puerto de La Habana con 111 toneladas de alimentos y otras donaciones acopiadas por organizaciones civiles de México.

Cuba asegura que está abierta a un “diálogo serio y responsable” con Estados Unidos, pero “sin injerencia”

El gobierno de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum ya ha enviado a Cuba más de 3.000 toneladas de insumos, como leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

Activistas del buque Maguro, procedente de México, descargan paneles solares y otra ayuda humanitaria del convoy "Nuestra América" ​​en el puerto de la bahía de La Habana, Cuba, el martes 24 de marzo de 2026. Foto: AP

Profunda crisis en Cuba

Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela, tras la captura del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

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La ONU mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada de combustible con fines humanitarios. El gobierno cubano ha impuesto medidas de emergencia para ahorrar carburante, incluido un estricto racionamiento.

Con información de AFP.