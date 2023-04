“Es el momento de presionar para lograr que Maduro cumpla”, Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela

SEMANA: ¿Qué opina la oposición de la Cumbre de Venezuela?

Dinorah Figuera: La Unidad Venezolana Democrática ha hecho todo lo posible porque haya negociación en la mesa de México. Cuando surge este planteamiento de Petro, lo vemos, obviamente, con buenos ojos. Primero porque viene desde un país hermano, y segundo porque ha sido impactado fuertemente por la migración venezolana y ha cargado con todas las consecuencias económicas y sociales que esto implica.

SEMANA: ¿Cuáles cree que son las intenciones del presidente Gustavo Petro al liderar un evento como este?

D.F.: Inicialmente, queremos entender y creer que hay una voluntad política y de preocupación por la situación grave que se vive en Venezuela. Partimos de creer y de considerar que es para tratar de buscar una solución por la vía pacífica al grave problema que tenemos en el país, o sea, queremos dar un voto de confianza al presidente Petro

SEMANA: Usted fue exiliada de su país y en este momento reside en España, ¿qué tipo de persecuciones sufrió?

D.F.: A mí me pusieron alerta roja, me acusaron de asociación para delinquir y una serie de cosas similares que han afectado directamente mi libertad de expresión. Algo que régimen ha perseguido sistemáticamente. Por ejemplo, se ve cómo Guaidó el día de hoy sale del país con amenazas de persecución. Tal como ha sido la historia de varios diputados políticos. Por eso, a lo que aspira es a que dentro de esos acuerdos se hable de la “cero persecución” y de la criminalización de esta.

Juan Guaidó llegó a pie a Colombia para la cumbre. El canciller Álvaro Leyva ratificó que este no se encontraba indicado y fue enviado en un vuelo a EE.UU. - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

SEMANA: En caso de que en está oportunidad se abra una ventana para dialogar, ¿cree que se pueda confiar en que Maduro respete lo pactado en la cumbre?

D.F.: Más allá de creerle o confiar en Nicolás, al cual de sobrenombre se le llama desde hace mucho tiempo “Mentira fresca”, nosotros lo que queremos es presionar para que cumpla. No es que yo le crea a Nicolás, yo tengo múltiples razones para desconfiar de él. Pero está en un momento histórico y en una situación política muy vulnerable y una debilidad de su partido que nos hacen ver también que en este momento es oportuno generar una gran expresión internacional para hacer que por fin cumplan con las expectativas que tiene el país.

SEMANA: ¿Qué está debilitando al régimen?

D.F.: Por ejemplo, la corrupción, la criminalidad, todo lo que está pasando con PDVSA. Un punto muy importante es la situación humanitaria, pues este es el tema sobre el cual los países democráticos han presionado de manera fuerte. También está la crisis política partidista hay. Por eso es que nosotros tenemos que presionar más, este es el momento. Esto va más allá de creerle o no al régimen.

SEMANA: El presidente Petro también estuvo en la OEA, donde solicitó que se reintegrara al presidente Maduro como representante de Venezuela, ¿cree que Maduro debe volver?

D.F.: Sería una falta de respeto para la democracia. Maduro no tiene legitimidad, fue desconocido por más de 60 países, es un símbolo dictatorial que no nos representa. Por eso, en este caso espero que la OEA de no permita que nos represente una persona que no lo guarda ningún tipo de legitimidad y que es corrupta. Prueba de esto son los últimos 28 mil millones de dólares que se perdieron por corrupción. Él no tienen ningún tipo de estamento moral para representar a los venezolanos en una instancia tan importante.

En el encuentro estuvieron el presidente de la República, Gustavo Petro, el canciller Álvaro Leyva y los representantes de la oposición venezolana que hacen parte de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela. - Foto: Presidencia de la República

SEMANA: Dra. Figuera, de la oposición venezolana se dice que está muy fragmentada, ¿cómo ve la unión de esta de cara a las elecciones?

D.F.: Mire, en el 2015 nadie daba nada por la por la Unidad Venezolana, y poco a poco esta fue estableciendo el sistema de discusión política en cada uno de los partidos. Gracias a esto pudimos finalmente generar una plancha para las parlamentarias que ganamos con el más de 60 % de la votación. Yo creo que hoy las primarias constituyen un elemento fundamental para que nosotros vayamos a elecciones. Entonces, yo creo que por medio del ejemplo podemos contribuir a que todos hagamos un saldo organizativo para lograr ir unidos a un proceso electoral. Obviamente, nosotros sabemos que el régimen va a poner todos los elementos posibles para tratar de delimitar ese proceso, pero yo sí tengo fe y confianza de que nosotros vamos a elegir un candidato único con el que vamos a ir al proceso electoral.

SEMANA: ¿Estas elecciones cuándo serían?

D.F.: 2024. Por esta fecha estamos luchando y trabajando. Para que sea en ese año el proceso electoral. Toda la ruta que estamos haciendo las primarias, la consolidación de la mesa de México, el fortalecimiento y el acompañamiento de la Plataforma Unitaria. Por eso es que es veeduría internacional para nosotros cobra fuerza en este momento y por ende la cumbre del 25.

Presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro han restablecido sus relaciones y buscan que a Venezuela se le levanten las sanciones. - Foto: Presidencia

SEMANA: ¿Qué cree que opina el pueblo venezolano de esta iniciativa?

D.F.: El país no se merece esta situación, por eso yo creo que los venezolanos van a apreciar que estos países amigos quieran sentarse en torno a una solución para Venezuela. Pues contribuyen en este proceso de mejorar.