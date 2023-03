“Es una lectura que hace de manera superficial”: vicepresidente de El Salvador sobre polémicos tuits del presidente Gustavo Petro

- Foto: Future Publishing via Getty Imag

SEMANA: ¿Cómo puede explicar que su Gobierno tenga más del 90 % de popularidad?

Félix Ulloa: Cuando tú tienes una aceptación de más de 90 % después de tres años en el Gobierno, algo está sucediendo que no es frecuente, que no se registra normalmente en los procesos políticos; porque los gobiernos, los mandatarios, por el desgaste natural en ejercicio del poder entran con buenas cuotas de aceptación, pero empiezan a decaer y a declinar.

En el caso del presidente Bukele y de este Gobierno ha sido todo lo como contrario; se ganó las elecciones en primera vuelta con cerca del 54 % de la votación, se derrotó a los dos partidos tradicionales que habían administrado todo el proceso de posguerra durante 30 años, y que le daba una oportunidad a una tercera opción, que era la opción del presidente Bukele.

Ya después de tres años, en lugar de que haya decaído su aceptación en el pueblo salvadoreño, esta ha ido aumentando y creciendo de manera exponencial. Hemos llegado a niveles de aceptación en algunos momentos arriba del 96 por ciento de aceptación. ¿Y de dónde está la explicación de un fenómeno como ese?

El simplismo de algunos analistas o de los opositores políticos habla de que hay populismo, autoritarismo, y hacen explicaciones que no corresponden a lo que es en la realidad, que es que este Gobierno decidió abordar frontalmente el principal problema que agobiaba a nuestra sociedad que era la inseguridad, la explotación, la extorsión, el asesinato, el secuestro, la desaparición y muchos otros delitos que cometían los grupos criminales, las bandas, las maras, y que tenían un control sobre más de una tercera parte del territorio nacional. Eran un poder paralelo al poder institucional del Estado, el cual estaba prácticamente de rodillas ante este poder de los grupos criminales.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

SEMANA: ¿Cómo cambio el plan de control territorial a los salvadoreños?

F.U.: Cuando se inició el plan, que consta de siete etapas, las comunidades empezaron a tener cierta esperanza y empezaron a ver que la acción de este Gobierno no era de transigir ni mucho menos negociar con las pandillas, como lo habían hecho los gobiernos anteriores y políticos tradicionales que ahora están procesados judicialmente por haber negociado con la pandillas.

Entonces vieron que esta decisión iba en serio y que iba a haber una guerra sin cuartel contra las pandillas. Las pandillas reaccionaron, lanzando una ofensiva, en un fin de semana asesinaron más de 80 personas, porque así lograban dominar y doblegar a los gobiernos anteriores. Eso sucedió el año pasado, y la respuesta de este Gobierno fue declararles la guerra de manera abierta, institucional, con un régimen de excepción que se mantiene la fecha.

Y a partir de ahí, la gente empezó a ver que este Gobierno no solo iba a defender los intereses, los derechos humanos de la población, sino que estaba en la capacidad de derrotar a las pandillas y eso le ha dado ese nivel de aceptación popular, porque finalmente la paz y la armonía ha vuelto a las comunidades.

Sí hemos liberado a la población de este flagelo, y un dato que nunca lo registran y lo mencionan los medios de comunicación tradicionales y sus voceros internacionales: en una sola comunidad denominada que la controlaba el Barrio 18 se habían tomado más de 1.300 viviendas, habían sacado a sus legítimos propietarios y las habían ocupado los pandilleros, las hemos recuperado todas y se han devuelto a sus propietarios, y a nivel nacional son más de 4.500 viviendas que han sido recuperadas de estos grupos criminales que habían quitado a sus propietarios.

Además de eso, algunas de las personas cuando van ingresando al penal, el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, la gente identifica a las personas que les hicieron tanto daño. Por eso es que la población, a diferencia de minúsculos grupos nacionales y un gran eco internacional que son voceros de la oposición salvadoreña y en apoyo a la lucha de estos grupos que atacan al Gobierno de El Salvador.

La población acá está totalmente respaldando y apoyando la acción del presidente Bukele, de su gabinete de seguridad y del Gobierno de su conjunto, porque hemos logrado llevar los servicios públicos que no podían entrar en las comunidades. Las escuelas y hospitales estaban tomadas por las pandillas, no podían haber en los centros de salud comunitarios porque los médicos y enfermeras para entrar tenían que pagar una extorsión. Los servicios públicos básicos mínimos estaban controlados por la acción criminal de las pandillas. Eso es lo que explica el por qué tenemos ese nivel de aceptación en este momento.

Nayib Bukele.

SEMANA: ¿Cómo lograron lo que ningún presidente pudo en 30 años y es controlar las pandillas?

F.U.: Aplicando un plan, que es el Plan de Control Territorial que consta de siete etapas y que tenía la base y premisa fundamental no negociar bajo ningún concepto con nuestro grupos. Es decir, la política del Estado era erradicar, combatir de raíz estos grupos criminales. La primera etapa era recuperar los territorios, que el estado pudiera sacar de las manos de los grupos criminales el control de estos amplios territorios de más de un tercio del territorio nacional. Lo segundo es llevar los servicios públicos del estado que estaban ausentes en la comunidad.

El tercero, que fue la fase crítica, porque teníamos una Asamblea Legislativa controlada por los dos partidos que administraron la transición de la posguerra; Arena y FMLN contra una Asamblea Legislativa durante el 2019, 2020 hasta el 2021, cuando el pueblo le dio la mayoría al presidente con una mayoría legislativa, pues teniendo en contra el Congreso en la tercera fase fue muy difícil implementarla, porque consistía en equipar adecuadamente a las fuerzas del orden, porque la policía estaba penetrada por por estos grupos criminales, estaba mal equipada, había policías que andaban con tres balas en su pistola, vehículos que no funcionaban, sin chalecos de protección, sin medios de comunicación.

Entonces una de las tareas era a proveer a las fuerzas del orden del equipamiento necesario de los recursos para dar una batalla y ganarla, eso lo logramos hasta que llegó la nueva Asamblea Legislativa el primero de mayo de 2021 y aprobó un préstamo que nos había dado el Banco Centroamericano de Integración Económica para equipar las fuerzas del orden.

Hemos comprado vehículos que son apropiados para esta batalla, hemos equipado a las fuerzas del orden adecuadamente con chalecos antibalas, con municiones suficientes, con equipo de comunicaciones, con vehículos. Es decir, preparamos a nuestras fuerzas a esta guerra contra las pandillas.

Por eso es que ha sido exitosa esta campaña, por eso la estamos ganando, por eso los tenemos ya fuera de las comunidades, los sacamos de las calles, están confinados en los centros penitenciarios más de 66.000 criminales, porque todo este esfuerzo había que combinarlo también con otras medidas de carácter legislativo y se modificaron algunas normas del Código Penal y el Código Procesal Penal que eran muy laxas, que ponían penas muy leves a estos criminales y habían procedimientos que facilitan evadir la justicia. Todos esos huecos se fueron cerrando, por donde ellos podían escaparse del cumplimiento de la ley.

Y se cambiaron también jueces que estaban al servicio de las pandillas, sea porque los compraban, porque los sobornaban o porque los amenazaban. Entonces hay una nueva generación de jueces y de operadores del sistema judicial que están aplicando las leyes y las nuevas normas de la Asamblea.

O sea, es un plan integral que lleva el componente de la acción coactiva del Estado a través del Ejecutivo mediante, la policía y las fuerzas armadas, pero tiene también el componente judicial de la aplicación de las normas y el componente legislativo de modificar las normas para que estos criminales no puedan salir y de cómo salían antes, se les capturaba la mayoría de ellos salía en los tres días de término de la detención administrativa, porque estaba mal conducido su caso y salían a vengarse de la población que los había denunciado, por eso era un círculo vicioso que se ha roto con el régimen de excepción y por eso es que hemos tenido tanto éxito en esta operación.

El Salvador se acerca a su primer año bajo un estado de excepción que organizaciones de derechos humanos han cuestionado.

SEMANA: Vicepresidente, ¿qué tiene que decir el Gobierno ante el indictment que salió en Estados Unidos en el que aseguran que funcionarios del Gobierno habrían negociado con algunos pandilleros para tratar de reducir esa tasa de inseguridad en el país?

F.U.: Es una información que tiene entre medias verdades y medias mentiras, porque los funcionarios que se mencionan ahí son funcionarios que por la propia naturaleza de sus cargos tienen contacto directo con estos grupos. Uno de ellos es el director de centros penales, quien tiene que lidiar permanentemente, cotidianamente y físicamente con los prisioneros.

Y el otro es el funcionario del área de tejido social, que es la parte preventiva que hemos desarrollado para la construcción de los cubos, que son los centros urbanos de bienestar y oportunidades justamente en las zonas vulnerables, las zonas ocupadas por las pandillas y él ha tenido contacto directo con ellos. Si él ha tenido algún tipo de negociación, pues debió ser algún tipo de negociación personal, pero nunca una política de Estado.

Eso se hizo en el pasado, en la primera presidencia de Mauricio Funes para reducir la tasa de homicidios, y sí se redujo sustancialmente, pero a costa de darles a los criminales muchas ventajas, y a sus cabecillas, condiciones que fueron denigrantes para el pueblo. Salía en videos que les permitían fiestas en la cárcel, les dieron muchos beneficios. Pero esa no es la política de este Gobierno, jamás.

Al contrario, ellos quisieron mostrar fuerza, o sea, elevar el nivel de asesinatos para que el Gobierno le concediera mejores negociaciones, que era uno de sus mecanismos en esa época, porque el Gobierno tenía intermediarios que negociaban con las pandillas. Digamos ahí estaba un periodista, Paolo Nudes, que es uno de los actuales críticos de este Gobierno; Raúl Mijango, que fue otro mediador, fue condenado por utilizar algunos recursos que se consiguieron durante esta tregua y que él decía “bueno, déjeme a mí”. Entonces, cuando subía la tasa de homicidio, él aseguraba que podía bajarla porque tenía contacto con las pandillas.

Entonces ese esquema es el que no se ha aplicado en este Gobierno, por eso extraña que se le esté dando tanto eco a esos posibles diálogos que pudieron haber entre funcionarios ―por la naturaleza― de sus funciones con alguna pandilla.

Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con la Cruz Roja salvadoreña y el Comité Internacional de la Cruz Roja que me plantearon que ellos tenían algunos acuerdos con algunos cabecillas de pandillas en unas zonas donde estaban incorporándolos en ciertas tareas de carácter social. Me decían, “bueno, hablamos con ellos, negociamos con ellos, nos permiten hacer trabajo humanitario”. Cuando entró el régimen de excepción les dijimos: “mire, a partir de ahora eso que se pudo haber hecho antes con buena intención constituye un delito y lo recomendable es que ustedes no tengan ya ningún tipo de arreglo con las pandillas, busquen otro tipo de liderazgos en las comunidades”

Así que yo creo que esa información que salió no solo está descontextualizada, sino también es un poco del pasado, porque está hablando de periodos que no tienen nada que ver con el régimen de excepción de la guerra, está siendo utilizada justamente por la oposición política y por los grupos que tradicionalmente se oponen al presidente Bukele para hacer un caso de algo que no tiene ninguna relevancia, ningún impacto.

No hay absolutamente ninguna posibilidad de que este Gobierno este negociando con las pandillas, a menos que hayan negociado su rendimiento, su sometimiento, porque donde están ahora les esperan décadas en las prisiones y, pues como se ha visto, en este Centro de Confinamiento contra el Terrorismo no hay ninguna posibilidad de que puedan salir.

Tanto Bukele como su homólogo colombiano, Gustavo Petro, han ganado un espacio de influencia en América Latina, aplicando políticas completamente distintas.

SEMANA: Vicepresidente, ahora hablemos de los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro contra el presidente Nayib Bukele, ¿cuál es su opinión?

F.U.: Me parece que son muy desafortunadas estas declaraciones del presidente Petro, y no solo desafortunadas, sino que además lamentables. Porque es una lectura que hace de manera superficial de una realidad que le presentaron algunos medios. Se refería a las imágenes que le recordaron, dijo, a los campos nazis. Con lo cual ofendió a las víctimas del holocausto.

De hecho, hay una reacción en la comunidad de israelita. Tengo dos cartas enviadas por dos congresistas franceses de origen israelí, donde se sienten insultados por esa comparación que hace el presidente Petro, pues las víctimas de los Holocausto no pueden compararse con estos delincuentes y asesinos de ninguna manera.

Lo que lamento, y lo que me da mucha pena, es que él siguiera insistiendo sin informarse; porque la idea que yo tengo de él es que se trata de un presidente con un perfil intelectual, con formación académica, que no se deja llevar en su análisis por informaciones periodísticas, sobre todo proviniendo de medios desafectos al Gobierno de El Salvador y, a partir de ahí, elabora y expresa opiniones.

Yo creo que después de que cayó en esa vorágine ha tenido que salir a justificar cosas que son totalmente injustificables, a hacer afirmaciones que no corresponden a la realidad. Y él, ya no como presidente, ya no como jefe de Estado, sino como académico, debió haberse informado.

Porque dice que en Colombia no se destituyen jueces, aludiendo a que en El Salvador el presidente Bukele ha destituido jueces. Si usted tuviese un poco de vigor académico que caracteriza a una personalidad de su rango, no solo como jefe de Estado, sino como académico, debió haberse informado antes. En El Salvador, el presidente de la República ni tiene el derecho de nombrar jueces y el derecho de destituirlos, eso corresponde en caso de los jueces a la corte Suprema de Justicia, y cuando se trata de magistrados de esta, le corresponde a la Asamblea Legislativa.

Temo que ha caído en una superficialidad con estas críticas que ha hecho, y son lamentables porque con Colombia hemos tenido históricamente relaciones magníficas, excelentes, tenemos muy buen nivel de intercambios comerciales, culturales, de todo tipo, y se ha empañado la relación por estas desafortunadas declaraciones que continúa haciendo el presidente Petro.

Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil transportan a personas que arrestaron por presuntos vínculos con pandillas en Comasagua, El Salvador, el lunes 3 de octubre de 2022 en la noche.

SEMANA: Vicepresidente, ¿en algún momento se ha pensado en llamar a consultas al embajador o embajadora, o de pronto en suspender relaciones con Colombia por estos señalamientos?

F.U.: No creo, no creo. La política exterior la dirige el presidente de la República y él dará instrucciones a nuestra Cancillería, pero hasta ahora yo creo que lo que se ha hecho es tratar de que no se escale este problema, que no se tenga que llegar a llamar embajadores como se hace.

Desde la Cancillería nuestra sí se han tenido algunos contactos con la Embajada de Colombia en nuestro país, pero no se trata todavía de subir el tono a esta confrontación, como sí la tuvo Colombia con el caso de Perú, como con Guatemala.

Yo creo que ahí es donde hay que ir matizando sus opiniones como jefe de Estado; y en el caso del presidente de Colombia, hay que tener un poco más de tino cuando se emiten estas opiniones. Hay que tener información, hay que hacer un doble chequeo de lo que se va a repetir, porque si no se cae en esa vorágine de la confrontación mediática que hay ahora entre cierto grupos de interés. En el caso de El Salvador, y lo ha dicho el presidente Bukelele, como se lo puso en uno de los tuits al Presidente Petro, “¿cuál es la obsesión con El Salvador?”

Y lo dice porque El Salvador se ha vuelto ahora un referente mundial para muchas cosas, para lo bueno porque hay muchos países tratando de emular el ejemplo de nuestra lucha contra el crimen organizado y contra las pandillas. Nos están no solo felicitando, sino solicitando apoyo, asistencia técnica para combatir ese flagelo en otros países.

Además, en turismo, por ejemplo, vamos a tener este año cuatro candidatos mundiales de surf. También el cierre de la derecha digital, nuestro modelo de implementación de la educación formal en la primaria, en todo el sector público con dispositivos, computadoras, laptops, con el Google classroom. Es decir, estamos preparando a nuestra población para entrar de lleno en la cuarta Revolución Industrial.

La OMS nos felicita por la manera en que hemos manejado la pandemia en tema de salud. Es decir, este modelo de país que estamos construyendo y nuestra independencia y autonomía en la política internacional, hace que el Salvador sea un referente.

Para algunos, un modelo seguido; para otros ―y lo dijo el presidente de la República en una reunión con el cuerpo diplomático― somos tan pequeños que no somos una amenaza para la economía mundial, para otros temas de carácter mundial, pero podemos dar un ejemplo. Aunque para muchos es un mal ejemplo porque nuestra autonomía, nuestra independencia, la defensa de nuestra soberanía, indican que este país por fin ha levantado la cabeza y decide marchar por su propia ruta.

SEMANA: Finalmente, vicepresidente, la última pregunta es sobre una invitación que le hizo un representante del Centro Democrático a Nayib Bukele para que viniera a visitarnos a Colombia, ¿usted cree que eso sea posible?, ¿que el presidente Bukele visite Colombia?

F.U.: No sé, no podría opinar porque desconozco su agenda, desconozco cuál es el nivel de la invitación, y por supuesto creo que eso es una pregunta que tendría que responder él.