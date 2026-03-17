“Estábamos todos aterrados”: la denuncia de campesino colombiano tras supuesto bombardeo de Ecuador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que una “bomba” sin estallar fue hallada en territorio colombiano muy cerca de la frontera con Ecuador, y habitantes de la zona dijeron a la AFP que están “aterrados”.

La prolongada tensión entre el izquierdista Petro y el presidente ecuatoriano de derecha Daniel Noboa escaló luego de que el colombiano denunciara presuntos bombardeos y el lanzamiento de artefactos explosivos desde un avión cerca de la línea limítrofe.

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La “bomba (…) cayó a cien metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida”, dijo Petro, que incluyó en su publicación imágenes del explosivo en medio de cultivos de hoja de coca.

Noboa asegura que estas acusaciones son “falsas” y acusa a Colombia de no hacer suficiente contra los grupos armados en la frontera común, que luego cruzan hacia Ecuador, donde la violencia narco toca picos históricos.

Ecuador niega que el ataque haya sido en territorio colombiano. Foto: AFP

“Estábamos todos aterrados, o sea, asustados, y preocupados que de pronto iban a estallar esos aparatos y nos podían quitar la vida”, dijo el campesino Julián Imbacuán en una llamada telefónica con la AFP.

El habitante del pequeño poblado El Amarradero, del municipio de Ipiales, dijo que la bomba cayó “cerquita de la casa, aproximadamente (a) unos 50-60 metros” y más tarde encontró el artefacto sin estallar.

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Imágenes compartidas a la AFP muestran a campesinos alrededor de la bomba de aviación de 250 kilogramos y muy cerca el cráter que dejó tras su caída.

Según Imbacuán, todo ocurrió el 3 de marzo y “de un momento a otro”.

Gusatvo Petro y Daniel Noboa. Foto: Presidencia / AP

“Llegaron (…) como tres aviones, más o menos, del lado del Ecuador, y soltaron esos artefactos y unos sí lograron explotar, pero del lado del Ecuador”, aseguró.

El campesino solo pide que “no se vuelvan a repetir esas cosas”, según dice. “¿Cómo van a venir acá a atentar con la vida de los civiles que, pues, estamos trabajando tranquilamente acá?”, se pregunta.

El presunto ataque ocurre en momentos en que Ecuador lanza una dura ofensiva de dos semanas bajo estrictos toques de queda para tratar de doblegar a los carteles con apoyo de Estados Unidos.

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Ecuador está “bombardeando los lugares que servían de escondite” para grupos criminales “en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, señaló Noboa en X, dirigiéndose al mandatario colombiano.

Fiel aliado de Washington en la región, el gobierno ecuatoriano atacó la semana pasada un campo de entrenamiento de una disidencia de las Farc en la provincia fronteriza ecuatoriana de Sucumbíos (noreste).

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, escribió Noboa sobre la denuncia de Petro.

*Con información de AFP.