Estados Unidos anuncia el arresto de dos familiares de Qasem Soleimani, militar iraní muerto en un ataque en 2020

El Gobierno de Estados Unidos anunció el arresto de la sobrina y la hija de la sobrina del general iraní Qasem Soleimani, arquitecto de la política militar exterior de Irán, muerto en un ataque estadounidense sobre Bagdad en 2020.

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En un comunicado publicado este sábado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en cabeza de Marco Rubio, precisa que los arrestos de Hamidé Soleimani Afshar y de su hija han ocurrido la noche del viernes tras la revocación de sus permisos de residencia permanente por orden del secretario de Estado.

Rubio, a través de sus redes sociales, confirmó que revocó la situación legal de Afshar y su hija, y que ahora se encuentran bajo custodia del ICE, a la espera de su expulsión de los Estados Unidos.

“Hasta hace poco, Hamideh Soleimani Afshar y su hija eran residentes permanentes con tarjeta verde y vivían con gran lujo en Estados Unidos. Afshar es sobrina del fallecido general iraní Qasem Soleimani. También es una ferviente defensora del régimen iraní, que celebró los ataques contra estadounidenses y se refirió a nuestro país como el “Gran Satán”“, señaló.

El Departamento de Estado acusó a Hamidé Soleimani Afshar de ejercer como “una partidaria declarada del régimen terrorista y totalitario de Irán” que, durante su estancia en Estados Unidos, “ha difundido propaganda del régimen, celebrado ataques contra militares estadounidenses en Oriente Próximo y denunciado a Amércica como ‘el gran Satán’” mientras “disfrutaba de un pudiente estilo de vida en Los Ángeles”, donde residía.

El Departamento de Estado también informó que ha prohibido al esposo de Hamidé su entrada en el país, en línea con una serie de decisiones parecidas por Rubio, que a principio de mes también ordenó la revocación del estatus de residencia para Fatemé Ardeshir-Lariyani, hija del secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Alí Lariyani, también muerto en un ataque estadounidense.

“La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses”, remacha el Departamento de Estado.

*Con información de Europa Press