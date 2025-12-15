Este es el ‘ranking’ de los mejores y peores alcaldes de Sudamérica: ¿dónde se encuentra el alcalde de Bogotá?

De acuerdo con la CB Consultora de Opinión Pública, estos serían los alcaldes más o menos favorecidos por la opinión pública de ciudades como Quito, Montevideo, Buenos Aires, Bogotá, São Paulo, etc.

Alcaldes con mayor aprobación:

El ranking de diciembre de 2025 está encabezado por Pabel Muñoz, alcalde de Quito, quien se posiciona como el mejor valorado con un 50,6 % de imagen positiva.

Le sigue de cerca Mario Bergara, de Montevideo, ocupando el segundo lugar con un 50,3 % de aprobación.

Cerrando el podio de los mejor valorados se encuentra Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con un 49,1 % de imagen positiva.

Ranking de mejores alcaldes de Sudamérica | Foto: CB CONSULTORA OPINIÓN PÚBLICA

Alcaldes con menor aprobación

En la parte inferior de la tabla, se encuentran los alcaldes con el menor respaldo de sus ciudadanos.

Iván Arias, alcalde de La Paz, ocupa el último lugar con la aprobación más baja, registrando apenas un 17,6 % de imagen positiva. Le precede Luis Bello, alcalde de Asunción, con una aprobación del 17,9 %, y Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, también figura entre los menos aprobados con un 26,9 % de valoración positiva.

Ranking de alcaldes en Sudamérica | Foto: CB CONSULTORA OPINIÓN PÚBLICA

Variaciones de aprobación:

En cuanto a la dinámica de las valoraciones, se observaron movimientos significativos en la aprobación respecto al mes anterior:

El alcalde que experimentó la subida más notable en su imagen fue Ricardo Nunes, de São Paulo, con un incremento de +2,3 puntos porcentuales.

En contraste, la gestión que sufrió el mayor descenso fue la de Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, cuya aprobación disminuyó drásticamente en -4,5 puntos.

Galán en el juego

Aunque Carlos F. Galán, alcalde de Bogotá, no aparece en el podio de los mejores, se ubica exactamente en el cuarto puesto, con un 47.3 % de valoración positiva y 49.8 % de valoración negativa, con una tendencia a la baja, de acuerdo con los datos de CB.

Galán ha buscado un diálogo “constructivo positivo” con el gabinete nacional, pero también ha sido crítico con algunos ministros. Es un defensor de la autonomía territorial de Bogotá, argumentando que hay decisiones de la ciudad que son exclusivas de la capital y donde la nación “no debe meterse”, especialmente en temas como el ordenamiento territorial.

Carlos Galán Alcalde de Bogotá | Foto: colprensa

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) 2025 del programa Bogotá Cómo Vamos, la aprobación de la gestión de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se ubicó en un 26 % a corte de diciembre de 2025, con una fuerte caída, pues venía de un 42 % de aprobación el año anterior (2024).