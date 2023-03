“Este es mi mejor recuerdo”: Emotivo reencuentro espiritual de una mujer con su mascota fallecida meses atrás

Un hecho viral se dio en la red social de TikTok, en el cual a una usuaria experimentó una situación sobrehumana con un animal que pareciera que le trajo un mensaje del más allá.

En varias culturas ancestrales alrededor del mundo. Hay creencias con los animales, quienes no son concebidos como eso, sino que tienen virtudes más allá de lo físico. Entre estas, están las culturas mayas y guaraníes en Sudamérica. Una creencia es que los colibríes son mensajes del alma, dado que son los responsables de conectar a los habitantes con los seres que fallecieron. Según sus tradiciones, estas aves son capaces de viajar entre dimensiones, tanto físicas como espirituales. Los colibríes buscan a las personas que necesiten paz y tranquilidad.

En Berazategui, ciudad ubicada al sudeste del Gran Buenos Aires, parece que la tradición se hizo real. La protagonista del relato es Florencia Abraham, mujer de 20 años que estaba con su familia en medio de un proceso de luto, dado que su mascota había fallecido hace poco.

Según lo contado por ella para Infobae, el 25 de noviembre de 2022, su labradora de pelaje marrón, bautizada Guadalupe, falleció luego de estar dos años afrontando las consecuencias de un cáncer terminal que hizo metástasis en su interior. Ella murió en la madrugada, por lo que Abraham no estuvo al lado de ella en el momento exacto, dado que no se encontraba en casa.

Florencia y Guadalupe. - Foto: Facebook: Florencia Abraham

La madre fue la persona que encontró a Guadalupe sin viva. Sin embargo, su hija sintió desde la distancia una sensación rara, por lo que llamó a casa. La mamá no le quiso contar, para no hacerla sentir triste; pero Abraham era consciente que ese suceso podía pasar en cualquier momento y sentía que había llegado. Finalmente, le revelaron la noticia y se entristeció.

Abraham estaba estudiando en Buenos Aires, pero antes de irse le dijo a su mascota que la esperaba, para estar juntos en el ocaso de su vida. Sin embargo, tras 14 años haciendo parte de la familia, la llama de Guadalupe se apagó.

El colibrí estuvo tres horas junto a Abraham.

El video publicado el 16 de marzo, muestra que ella estaba compartiendo con sus familiares una noche cualquiera, sin nada diferente a lo habitual. No obstante, desde la ventana apareció un colibrí, el cual no empezó a deambular por la habitación, sino que se acentuó directamente en la cabeza de Abraham. En el transcurso de las horas, el ave no se separó de ella y se dejó acariciar. Para la mujer, esto no fue una coincidencia, sino un mensaje espiritual.

“Este es mi mejor recuerdo. Gracias, Guadita (Guadalupe) por volver a encontrarme”, fue el mensaje que acompañó al video. Para Abraham, su mascota se había transformado en ese colibrí, por lo que aprovechó para saludarla y reencontrarse con ella. Ella sintió que el ave tenía una energía positiva, la cual se equilibró en cuestión de segundos con la de ella. “Dicen que cuando los colibríes te visitan, en realidad, es una persona o animal que falleció y solo te está visitando, alguien te quiere”, indicó.

Guadalupe, la mascota de Abraham. - Foto: Facebook: Florencia Abraham

Abraham cree que las energías tienen un valor, inexplicable para la humanidad pero existente. Es por eso que sintió que el colibrí fue la reencarnación de Guadalupe, quien quiso despedirse de ella, tras no haber podido pasar juntas durante sus últimos momentos. La sepultura de la canina se dio en el jardín de la casa, donde al lado había un bebedero para colibríes. Para la mujer de 20 años el mensaje fue más que claro. “Descubrí un nido, así que parece que hay una familia de ellos. Vi varios, no sé si ese día vino a ver si se sentía bien como quedarse acá, o qué, pero siguen viniendo aunque no identifiqué si es el mismo”, señaló.