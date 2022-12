Este hombre estuvo cinco meses conectado a máquinas respiratorias por covid-19, le hicieron trasplante doble de pulmón

A los 50 años, César Franco se contagió de covid-19, a pesar de su buena condición física, la infección le provocó daños severos en su salud y se vio obligado a pasar cinco meses conectado a máquinas respiratorias, Ahora, se convirtió en el primer caso de éxito de trasplante doble de pulmón en el Reino Unido, de acuerdo con el diario británico Daily Mail, que reporta la historia.

Franco es un ingeniero de mantenimiento en un hotel de cinco estrellas en el centro de Londres, se contagió de covid-19 justo antes de la navidad del año pasado. El deterioro de su salud fue tan fuerte, que se vio obligado a conectarse a un ventilador y una máquina de soporte vital en un hospital en Londres, por un periodo de cinco meses.

Franco no estaba vacunado antes de la infección, “Fue una experiencia muy aterradora y no sabía si alguna vez saldría del hospital”, dice ahora al recordar el largo calvario.

¿Qué le sucedió al infectarse?

Franco desarrolló una inflamación en los pulmones severa, al momento de la infección, esto le provocó una fibrosis pulmonar, lo que significa que se hace una cicatrización del tejido pulmonar y la persona pierde la capacidad de respirar por sí mismo.

Durante cinco meses permaneció en la unidad de cuidados intensivos, finalmente fue trasladado al Hospital Harefield, donde recibió un doble trasplante de pulmón, que en el Reino Unido nunca se había hecho.

Franco, quien es padre de un adolescente de 13 años, Gabriel, retomará su trabajo el año próximo, por el momento está pasando tiempo con su familia. Eso sí, para conservarse en forma realiza una caminata diaria.

“Al principio dudaba cuando los médicos me hablaron sobre el trasplante. Quería que mi cuerpo se curara por sí solo, pero pronto me di cuenta de que no era una opción para mí. Me sentía muy mal” dice Franco al Daily Mail y asegura “Los médicos, enfermeras y fisioterapeutas que estuvieron a mi lado durante mi estancia en el hospital se convirtieron en mi apoyo...Todos me trataron con el mayor respeto, profesionalismo y compasión. Se aseguraron de apoyarme física y emocionalmente durante mis momentos más bajos y vulnerables. No puedo agradecerles lo suficiente por cuidar de mí”.

Para Franco el donante fue quien decidió devolverle la vida: “Mi donante me dio el regalo de la vida con su decisión desinteresada de ser donante de órganos... Ahora puedo volver a vivir mi vida y quiero sacar todo de la vida ahora que me han dado este precioso regalo”.

“‘Gracias a mi donante, gracias a su familia y gracias a los equipos médicos que me han llevado a donde estoy ahora. Y por último, pero no menos importante, estoy infinitamente agradecido a mi encantadora esposa e hijo por mostrarme siempre su amor y apoyo durante este momento difícil”.

John Dunning, director de trasplante de corazón y pulmón en el Hospital Harefield donde fue atendido, dijo que este caso ejemplifica las bondades del sistema nacional de salud en el Reino Unido, más conocido como NHS: “La historia de César ejemplifica todo lo bueno del NHS, recibiendo una atención excelente a lo largo de su estancia”.