“Este libro llena un vacío”: Carlos Dáguer habla de la expedición científica que trajo la primera vacuna a Colombia

Carlos Dáguer: En el 2018 publiqué la historia del Instituto Nacional de Salud. Uno de los capítulos versaba sobre la historia de la producción de vacunas en Colombia. Cuando investigué sobre los antecedentes, me encontré con la historia de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que impulsó el rey Carlos IV de España a raíz de una epidemia de viruela en Bogotá. Los libros de no ficción que se habían escrito sobre el tema eran pocos, en su mayoría académicos, y los más conocidos eran novelas históricas llenas de hechos ficticios. Me parecía injusto que documentaran de una manera algo marginal lo que había pasado en el Nuevo Reino de Granada, a pesar de ser tan relevante en esa historia.

C.D: Que fue un viaje rarísimo. Como no había refrigeradores, el medio de transporte fueron 22 niños sacados de orfanatos españoles. Recordemos que la primera vacuna se encontró en vacas de Inglaterra, de allí su nombre. Era un pus que, al ser inoculado en humanos, prevenía la viruela, la enfermedad más mortífera de la historia humana. Como traer vacas era tan complicado, la Corona española decidió traspasar el pus de un niño a otro, mediante incisiones en el brazo, durante una travesía trasatlántica. En América tuvieron que continuar con esa cadena de niños para que no se echara a perder el fluido. Era un tema de salud, que es mi ámbito, pero además era un cuento fascinante. Desde ese momento dije “Yo quiero escribir esta historia”.

C.D: Tenía dos cosas clarísimas desde un comienzo: primero, no iba a escribir un libro si no iba a aportar algo nuevo, algo que sumara a los trabajos rigurosos que ya habían hecho en Colombia, especialmente, Renán Silva y Hugo Sotomayor; y segundo, no iba a llenar vacíos recurriendo a la ficción, pues, como periodista, asumo que la crónica goza de la misma dignidad de la novela. Me molesta el complejo de inferioridad que a veces tiene el periodismo frente a la literatura. A comienzos de 2021 solicité copias del expediente de la expedición al Archivo General de Indias, de Sevilla, España. Cuando llegaron a mi correo electrónico los primeros 286 folios de manuscritos advertí que había material para el libro.