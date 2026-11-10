Explosión de un artefacto en Oviedo deja un policía muerto y otro gravemente herido

Un policía nacional, subinspector de Guías Caninos murió y otro agente perteneciente a las unidades de élite TEDAX ha resultado herido de gravedad y ha sufrido la amputación de una pierna, tras la explosión de un artefacto en el barrio de Otero, en Oviedo, España.

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Según la información facilitada por el sindicato policial JUPOL, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital.

A su llegada al inmueble, los policías localizaron una maleta en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando y provocando las gravísimas consecuencias para los policías.

🚨🇪🇸 BREAKING: A police officer has reportedly been killed and another has lost a leg in a suspected TERRORIST ATTACK in Oviedo, Spain. Police were initially responding to a shooting that left a 17-year-old girl seriously injured. Officers then discovered a suspicious backpack near a building entrance and It exploded. Authorities have yet to confirm the motive or who was responsible. Writer: Samuel https://t.co/p8NiMkpLd9 https://t.co/mUNn5DJNAm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 10, 2026

Por su parte, el sindicato español de la Policía Nacional (JUPOL) expresó su profundo dolor y consternación por el fallecimiento del agente.

El sindicato trasladó sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido, compartiendo el dolor de toda la familia policial ante una pérdida irreparable.

Asimismo, JUPOL permanece muy pendiente de la evolución del segundo agente herido, perteneciente a la unidad TEDAX, que continúa en estado muy grave y al que, como consecuencia de las lesiones sufridas en la explosión, han tenido que amputarle una pierna.

“Desde el sindicato trasladamos toda nuestra fuerza y apoyo al compañero y a sus familiares en estos momentos extraordinariamente difíciles”, indicaron en un comunicado.

Lugar donde ocurrieron los hechos Foto: JUAN VEGA/EUROPA PRESS

La Policía Nacional mantiene cerrados todos los accesos a Oviedo en un operativo para dar con el paradero del hombre señalado de presuntamente disparar contra una mujer y abandonar la maleta que contenía un artefacto explosivo.

El despliegue policial ha generado importantes congestiones vehiculares en las principales vías de entrada a la ciudad.

El portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, informó ante los medios de comunicación que, durante las primeras horas de este martes, las autoridades recibieron una alerta telefónica sobre un presunto altercado entre vecinos en el que se habrían escuchado disparos.

🇪🇸‼️ Un agente de Policia Nacional MUERTO y otro herido MUY grave tras la explosión de una mochila bomba en Oviedo https://t.co/JDgz9q8uCR — Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) November 10, 2026

Tras desplazarse hasta el sitio, los uniformados encontraron a una mujer con heridas ocasionadas por impactos de bala, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.