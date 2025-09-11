Explotó un camión de gas en México y las imágenes son impactantes: “Fuego en su cuerpo”

La explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México dejó este miércoles, 10 de septiembre, cuatro muertos y 90 heridos, varios de ellos de gravedad, según el más reciente balance de las autoridades.

El vehículo estalló tras volcar bajo un puente en Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a una veintena de personas.

“Lamentablemente, suman cuatro las personas fallecidas”, señaló en la red social X la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, al tiempo que confirmó 90 lesionados, de los cuales 10 fueron dados de alta.

Fuga de gas de camión cisterna en Iztapalapa-Chalco, México.



Viendo la densidad del gas y su inflamabilidad, posiblemente Gas Licuado del Petróleo (GLP).



Este gas tiene una densidad relativa al aire de 1'5 - 2, por lo que se acumula en plano inferior.

Los heridos, entre los cuales hay ocupantes de otros vehículos, reciben atención en hospitales de la ciudad, donde se aglomeraron personas desesperadas por obtener noticias de sus seres queridos.

“Que ya nos den información porque lo que pasó fue muy grave”, dijo a periodistas un joven que buscaba saber de su madre en uno de los centros médicos de la zona.

En los hospitales también abundan las muestras de solidaridad por parte de vecinos que acuden a llevar café y pan a los familiares de las víctimas, que tienen entre uno y 60 años de edad.

Algunas presentan quemaduras casi en la totalidad del cuerpo, según una lista con sus nombres y estado de salud difundida por las autoridades.

Imágenes divulgadas por la televisión y en redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

En esas imágenes se observa a una mujer arrodillada, cargando a un bebé y con aparentes lesiones en los brazos y el rostro. También se ve a dos hombres con gran parte de sus ropas quemadas a la altura del torso y afectaciones en la piel.

Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a cientos de paramédicos y militares.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó en X su “solidaridad y apoyo a los familiares” de las víctimas.

Las autoridades llegaron al lugar para atender a los heridos | Foto: X/@Expedientes_ec

“Fuego en su cuerpo” -

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona, quienes huyen aterradas, mientras las llamaradas se expandían a lo lejos.

“Sabemos por imágenes de cámaras de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en su cuerpo”, declaró a la prensa Pablo Vázquez, secretario de seguridad capitalino.

Unos 28 vehículos también resultaron afectados por el estallido, algunos prácticamente calcinados. La fiscalía investiga las causas de la tragedia.

El camión, con capacidad para transportar casi 50.000 litros de gas, al parecer “sufrió una volcadura”, indicó la alcaldesa.

En el sitio también se observaban varios vehículos quemados, entre ellos un camión de carga con la cabina destruida, mientras que otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.