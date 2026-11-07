Expresidente del Banco Central de Paraguay se entrega a la Policía tras escándalo financiero: tenía orden de captura

Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central de Paraguay, se entregó a las autoridades en Asunción el viernes 6 de noviembre y quedó detenido por su presunta relación con el escándalo financiero que rodea el cierre de Ueno Bank. La orden de captura también contemplaba al entonces presidente Santiago Peña, quien fue apartado del cargo por el Senado.

Senado destituye al presidente de Paraguay en juicio político por escándalo bancario

La crisis estalló tras el colapso de la entidad financiera, que fue intervenida por el Banco Central debido a problemas de solvencia que pusieron en riesgo los ahorros de sus clientes. En medio de este panorama, Peña fue destituido mediante un juicio político, con 44 votos a favor de un total de 45, luego de presentar su renuncia un día antes.

Con esta decisión, se convirtió en el segundo mandatario paraguayo en ser removido del cargo por esta vía, después de Fernando Lugo. Su salida abrió paso a la llegada del vicepresidente Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia y se pronunció sobre las consecuencias de la crisis financiera.

Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central de Paraguay. Foto: Bloomberg via Getty Images

La destitución de Peña fue recibida con celebraciones por miles de personas que se congregaron frente al Congreso. Entre los manifestantes se encontraban ahorradores afectados por la situación de Ueno Bank, jubilados y estudiantes.

Por su parte, la investigación contra Carvallo busca establecer si durante su gestión al frente del organismo regulador hubo omisiones en la vigilancia de las operaciones de la entidad. Entre los aspectos bajo revisión figuran presuntas irregularidades en los créditos otorgados a empresas vinculadas al Grupo Vázquez y posibles incumplimientos de los límites prudenciales establecidos para este tipo de operaciones.

A los cuestionamientos también se suma la relación comercial de su esposa, María Silvia Vázquez de Carvallo, con ese conglomerado empresarial. Según reportes de medios internacionales, habría facturado G. 165 millones por servicios de consultoría entre abril de 2025 y septiembre de 2026. Este vínculo ha despertado dudas sobre un posible conflicto de intereses, aunque habrá que esperar cómo avanza la investigación.

Carvallo estuvo al frente del Banco Central desde septiembre de 2023 hasta el 3 de noviembre de 2026, fecha en la que presentó su renuncia en medio de la crisis. Ahora, las autoridades buscan determinar si hubo fallas en la supervisión de Ueno Bank y si los responsables del organismo incurrieron en alguna irregularidad.

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, presta juramento como presidente interino de Paraguay. Foto: AFP

Entretanto, durante su primer discurso ante el Congreso, Pedro Alliana aseguró que los ahorradores perjudicados recibirán una compensación y anunció que su Gobierno adoptará medidas inmediatas para resarcirlos, con especial atención a los sectores más vulnerables.

El nuevo mandatario también planteó una reducción de los gastos innecesarios del Estado y pidió a sus ministros concentrar sus esfuerzos en atender las necesidades del país. Entre sus primeras instrucciones mencionó limitar los viajes al extranjero, priorizar el trabajo en las regiones y exigir resultados diarios a su gabinete.