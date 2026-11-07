Expresidente Iván Duque habla de las elecciones en Estados Unidos: “Es urgente consolidar la relación con los demócratas”

SEMANA: ¿Qué nos dicen estas elecciones sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos?

Iván Duque: En primer lugar, hay unos elementos que se han presentado algunas veces en la historia política de los Estados Unidos, aunque no con frecuencia. No es la primera vez que el partido de oposición, que cuenta con el control de la Cámara de Representantes, se queda también con el Senado. Así ocurrió en 1986 y en 2014. En 1986, los demócratas controlaban la Cámara y pasaron a controlar también el Senado, y en el caso de 2014 fueron los republicanos, que ya tenían el control de la Cámara, quienes pasaron a controlar también el Senado. Aun reconociendo estos precedentes, la victoria de los demócratas fue contundente y abrumadora al quedarse con las dos cámaras y con una fuerte renovación generacional que los posiciona de cara a la elección presidencial de 2028. No hay que perder de vista que los demócratas ganaron en lugares inesperados y que no había un senador demócrata en Texas desde 1988 o en Kansas desde 1932. Se ha iniciado la renovación política y generacional en el Partido Demócrata.

SEMANA: Las midterms siempre suelen ser un termómetro muy importante de cómo va el Gobierno. ¿Qué hizo mal el presidente Trump?

I.D.: Los datos muestran que los republicanos perdieron muchos votos en la comunidad hispana y afroamericana, al igual que se debilitó mucho más con los votantes jóvenes. Los aspectos que más incidieron en los votantes de clase media y casi todos los segmentos de la población fueron el costo de vida y la guerra en Irán, que tiene repercusiones en los precios del combustible. También es posible que en muchos estados se diera un voto de rechazo a los operativos que adelanta ICE contra inmigrantes.

Expresidente de Colombia, Iván Duque, quien considera “urgente consolidar la relación con los demócratas” Foto: Nicol√°s Galeano

SEMANA: Donald Trump ha sido una figura muy emblemática y pintoresca. Él dijo que, si hubiera estado en el tarjetón, los republicanos habrían arrasado. ¿Por qué no se puede trasladar lo que él inspira a sus candidatos?

I.D.: No es la primera vez que ocurre. En muchas ocasiones, candidatos respaldados por Trump han tenido un desempeño poco exitoso en las elecciones de Congreso, porque la gente que sigue a Trump no necesariamente respalda a quien él señale. Ahora bien, cuando Trump está en la disputa por el poder y es candidato, tiene una mayor capacidad de endosar votos porque, sin lugar a dudas, ha sido uno de los líderes republicanos que más votos ha movilizado en la historia. Como Trump ya no puede ser candidato, el Partido Republicano debe reinventarse y buscar un estilo de liderazgo que sea capaz de recuperar sectores independientes, entre otros, y que no dependa de su presencia electoral, como ha ocurrido en los últimos 12 años.

SEMANA: ¿Qué viene para Trump ahora?

I.D.: Trump es el líder republicano con más votos de la historia y su influencia política va a seguir para las elecciones de 2028. Creo que su reacción a la barrida demócrata fue muy mesurada, invitó a acuerdos bipartidistas y afirmó no querer estar los siguientes dos años vetando legislación. Creo que va a jugar muy duro para consolidar un legado en política exterior en Irán, Ucrania, Venezuela y Cuba durante los próximos dos años, y, muy posiblemente, tenga que enfrentar muchos ataques de los sectores más radicales del Partido Demócrata a través de control político e investigaciones en el Congreso. También es clave entender que, de cara a las elecciones de 2028, se va a dar la más grande transición generacional en la política de los Estados Unidos desde que Eisenhower le entregó el poder a Kennedy en 1960, y eso será determinante hacia el futuro, porque los dos partidos tendrán una nueva generación de líderes en 2028.

Se exhiben avisos y señalizaciones a las afueras del centro de votación del Centro Comunitario Chamber Park, durante la jornada de las elecciones de medio término. Foto: AP Photo/Nam Y. Huh

SEMANA: ¿Trump responsabilizó a la guerra en Irán de los resultados? ¿Por qué pesa tanto ese conflicto?

I.D.: Sin duda, el costo del combustible, que es una consecuencia de la guerra en Irán, pasó factura porque los demócratas supieron construir bien esa causalidad en la narrativa de un alto costo de vida. Eso llevó a que la aprobación de Trump llegara a niveles muy bajos antes de la elección.

Los republicanos perdieron muchos votos en las comunidades hispana y afroamericana. Foto: AP Photo/Robert F. Bukaty

SEMANA: ¿Cómo va a cambiar la relación de Trump con el mundo ahora que tiene una situación tan difícil en casa?

I.D.: Creo que él se va a enfocar mucho en la agenda exterior, frente a la cual tiene control absoluto. Irán, Ucrania, Venezuela y Cuba estarán en su agenda, y tratará de recuperar por esa vía influencia en el voto hispano. Y en medidas ante Irán que mitiguen el impacto en el costo de vida de los hogares.

SEMANA: ¿Esta situación tendrá efectos en América Latina?

I.D.: Sin duda alguna. El Escudo de las Américas se va a fortalecer, habrá más lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, habrá más presencia de los Estados Unidos en Venezuela –posiblemente elecciones– y habrá presión sobre el régimen cubano para dar inicio a una transición democrática.

SEMANA: ¿Puede el nuevo Congreso convertirse en un contrapeso a la política de Trump hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua?

I.D.: Vamos a ver muchas audiencias de control político, muchas investigaciones, recortes presupuestales de ayuda y críticas feroces al manejo de Venezuela. Pero también es posible que se logren acciones bipartidistas para la transición en Venezuela y Cuba, pensando en políticas de Estado que pueden beneficiar a un eventual gobierno demócrata en 2028.

Ciudadanos votan durante las elecciones de medio término en la antigua escuela Old Stone, en Hillsboro. Foto: AP Photo/John McDonnell

SEMANA: En el caso de Colombia, ¿qué implicaciones tendrá que el Congreso sea de mayoría demócrata?

I.D.: Colombia está obligada a fortalecer la relación bipartidista y bicameral que ha tenido históricamente con los Estados Unidos. Es urgente consolidar la relación con los demócratas y seguir posicionando al país como el principal aliado de los Estados Unidos en América Latina.

SEMANA: En temas como las drogas (teniendo en cuenta que el país sigue descertificado), ¿qué cambia en este escenario?

I.D.: No tengo duda de que Colombia será certificada el año entrante, luego del desastre de Petro. Pero también será clave que la Corte Constitucional permita una rápida reactivación del programa de aspersión aérea que vaya de la mano con la erradicación y el desarrollo alternativo. Es vital que los demócratas entiendan que esto para Colombia es una necesidad ineludible.

Personas hacen fila para votar en el centro de votación de la Liga para Personas con Discapacidad, en Baltimore, durante la jornada electoral. Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough

SEMANA: El presidente De La Espriella y el presidente Trump tienen una gran relación. ¿Eso impacta de alguna manera la atención del Congreso hacia Colombia de ahora en adelante?

I.D.: La diplomacia presidencial es insustituible. El presidente De La Espriella ha prometido no salir del país, pero a mi juicio habrá que buscar un mecanismo efectivo para que él pueda ser el mejor vocero de su Gobierno con los Estados Unidos. También es necesario que la buena relación que se tiene con el presidente Trump se construya con los líderes del Partido Demócrata en el Congreso. Volver a posicionar a Colombia como un caso de éxito bipartidista en la política exterior de los Estados Unidos es algo urgente.